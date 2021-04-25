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    Воспользуется ли «Кальяри» отрешенностью «Ромы» от Серии А?

    «Кальяри» — «Рома». Прогноз (1.85) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 25 апреля 2021 года

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    Рэзван Марин
    В воскресенье, 25 апреля, «Кальяри» на своем поле примет «Рому» в рамках 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на арене «Сардиния», начнется в 19:00 по московскому времени. «Кальяри» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Апреля 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 19:00 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 3.70
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    «Кальяри»

    «Кальяри» занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 28 очков.

    «Островитяне» одержали семь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений в национальном первенстве.

    В двух последних матчах команда Леонардо Семпличи обыграла «Парму» (4:3) и «Удинезе» (1:0), прервав серию из четырех поражений подряд.

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    После травм у «Кальяри» восстанавливаются Алессио Краньо и Марко Рог. Дисквалификацию отбывает Раджа Наингголан.

    «Рома»

    «Рома» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 55 баллами.

    На счету «волков» 16 побед, семь ничьих и девять поражений в 32 сыгранных турах национального первенства.

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    • В апреле подопечные Паулу Фонсеки поделили очки с «Сассуоло» (2:2) и «Аталантой» (1:1), одолели «Болонью» (1:0), а также уступили «Торино» (1:3).

    При этом римляне вышли в полуфинал Лиги Европы, по сумме двух встреч пройдя «Аякс» (2:1 и 1:1).

    У «Ромы» травмы залечивают Николо Дзаньоло, Рикардо Калафьори, Педро, Мараш Кумбулья, Крис Смоллинг, Леонардо Спинаццола и Стефан Эль-Шаарави. За красную карточку дисквалифицирован Ибаньес.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кальяри» — 2.50, победа «Ромы» — 2.75, ничья — 3.70.

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    Причины такого неожиданного расклада? Дело в том, что «волки» уже не претендуют на попадание в топ-4, а это значит, что все свои силы направят на Лигу Европы, в рамках которой на следующей неделе встретятся с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

    Очевидно, что Паулу Фонсека предоставит отдых большинству ведущих игроков, чем и попробуют воспользоваться «островитяне», близкие к тому, чтобы покинуть зону вылета.

    Римляне выиграли лишь один из семи последних матчей чемпионата на выезде, а в трех последних пропустили два или больше мячей, так что наш прогноз и ставка — «победа "Кальяри" с форой 0» за 1.85.

    Также интересной выглядит ставка «индивидуальный тотал "Кальяри" больше 1,5» за 2.03.

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