В субботу, 24 апреля, в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Тамбов» и «Локомотив». Игра пройдет в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 19:00 по мск. «Тамбов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тамбов»

Тамбовская команда начала март с того, что проиграла «Динамо» (0:2) в гостях, а потом была разгромлена «Краснодаром» (0:4) на выезде

Перед паузой на матчи сборных тамбовчане крупно проиграли «Сочи» дома (0:5), а апрель начали со скромного домашнего поражения от ЦСКА (1:2).

В последних матчах «волки» в гостях сначала минимально проиграли «Химкам» (0:1), а потом были разгромлены тульским «Арсеналом» (0:4).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 26 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками на 16-м месте. Разница мячей 15-50. Не сыграет травмированный Давид Тошевски.

«Локомотив»

Подопечные Марко Николича, играющие на два фронта, в конце марта с трудом вырвали гостевую победу у «Уфы» (0:1), а в начале апреля в гостях победили кризисный «Ротор» (0:2).

Затом «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России победил на выезде «Сочи» (3:1), а в рамках РПЛ на своем поле сначала победил «Спартак» (2:0).

В последних матчах железнодорожники дома разгромили «Ростов» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в полуфинале Кубка уверенно прошли ЦСКА, победив со счетом 3:0.

«Локомотив» после 26 туров с 49 очками занимает 2-е место, разница мячей 38-27, Крыховяк забил 7 голов, еще 6 у Смолова, по 4 у Камано и Миранчука.

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграет дисквалифицированный голкипер Гильерме, и травмированные Зе Луиш, Лысов и Игнатьев.

Прогноз и ставка на «Тамбов» — «Локомотив»

На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 20.00, на ничью в основное время — 10.00, а на победу «Локомотива» — 1.12.

В первом круге «Локомотив» дома победила 1:0, а в феврале выбил «Тамбов» из Кубка России победив дома 3:0. В прошлом сезоне «Тамбов» проиграла 2:3 дома и 1:2 в гостях.

Последнюю победу «волки» одержали еще в октябре прошлого года, а все 8 матчей после зимнего перерыва они проиграли (6 — всухую). Прогнозируем, что «Локо» победит.

Интересен вариант для ставок «Обе забьют — нет» за 1.50 и ТМ 3,5 за 1.77.