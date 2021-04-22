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    Продолжит ли побеждать «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Уэска». Прогноз (к. 2.144) и ставка на матч чемпионата Испании 22 апреля 2021 года

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    «Атлетико» остается лидером Примеры
    «Атлетико» будет принимать «Уэску» в 31-м туре испанской Примеры. Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 20:00 мск. «Атлетико» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Апреля 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 20:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 8.80
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» растерял все свое преимущество в чемпионате Испании и в последнее время выглядит нестабильно.

    Вот и в трех последних турах победить удалось только один раз. Кроме того, «матрасники» проиграли «Севилье» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

    Этот успех имел место в прошлом туре, где мадридцы разгромили на своем поле «Эйбар» (5:0).

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    «Атлетико» пока что сохраняет первое место в Примере, набрав 70 очков в 31 туре, однако «Реал» «матрасники» опережают на три очка, а «Барселону» — на 5 при матче в запасе у каталонцев.

    «Уэска»

    «Уэска» на текущий момент занимает 17 место. Правда, отрыв от опасной зоны выражается лишь в лучшей разнице мячей.

    В активе у команды сейчас 27 очков. Причем забивает «Уэска» немногим больше конкурентов снизу — 31 мяч в 31 встрече.

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  • Вчера

    • «Уэска» в позапрошлом туре смогла вырваться из зоны вылета. Дома команда обыграла еще одного борца за выживание в Примере «Эльче» (3:1).

    Тем не менее, в предыдущем туре коллектив потерпел поражение от «Алавеса» (0:1) на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,475.

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    Успех гостей оценивается в 8,8, тогда как ничья — в 4,42.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,144.

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