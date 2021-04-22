«Атлетико» будет принимать «Уэску» в 31-м туре испанской Примеры. Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 20:00 мск. «Атлетико» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» растерял все свое преимущество в чемпионате Испании и в последнее время выглядит нестабильно.

Вот и в трех последних турах победить удалось только один раз. Кроме того, «матрасники» проиграли «Севилье» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

Этот успех имел место в прошлом туре, где мадридцы разгромили на своем поле «Эйбар» (5:0).

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«Атлетико» пока что сохраняет первое место в Примере, набрав 70 очков в 31 туре, однако «Реал» «матрасники» опережают на три очка, а «Барселону» — на 5 при матче в запасе у каталонцев.

«Уэска»

«Уэска» на текущий момент занимает 17 место. Правда, отрыв от опасной зоны выражается лишь в лучшей разнице мячей.

В активе у команды сейчас 27 очков. Причем забивает «Уэска» немногим больше конкурентов снизу — 31 мяч в 31 встрече.

«Уэска» в позапрошлом туре смогла вырваться из зоны вылета. Дома команда обыграла еще одного борца за выживание в Примере «Эльче» (3:1).

Тем не менее, в предыдущем туре коллектив потерпел поражение от «Алавеса» (0:1) на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,475.

Успех гостей оценивается в 8,8, тогда как ничья — в 4,42.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,144.