«Атлетико»
«Атлетико» растерял все свое преимущество в чемпионате Испании и в последнее время выглядит нестабильно.
Вот и в трех последних турах победить удалось только один раз. Кроме того, «матрасники» проиграли «Севилье» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).
Этот успех имел место в прошлом туре, где мадридцы разгромили на своем поле «Эйбар» (5:0).
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«Атлетико» пока что сохраняет первое место в Примере, набрав 70 очков в 31 туре, однако «Реал» «матрасники» опережают на три очка, а «Барселону» — на 5 при матче в запасе у каталонцев.
«Уэска»
«Уэска» на текущий момент занимает 17 место. Правда, отрыв от опасной зоны выражается лишь в лучшей разнице мячей.
В активе у команды сейчас 27 очков. Причем забивает «Уэска» немногим больше конкурентов снизу — 31 мяч в 31 встрече.
«Уэска» в позапрошлом туре смогла вырваться из зоны вылета. Дома команда обыграла еще одного борца за выживание в Примере «Эльче» (3:1).
Тем не менее, в предыдущем туре коллектив потерпел поражение от «Алавеса» (0:1) на выезде.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,475.
Успех гостей оценивается в 8,8, тогда как ничья — в 4,42.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,144.