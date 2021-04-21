«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» давно обеспечил себе спокойную жизнь в Бундеслиге. Сейчас «швабы» осели на экваторе турнирной таблицы с 39 очками.

В предыдущем туре «Штутгарт» потерпел весьма обидное поражение. «Унион» сумел добиться своего еще в первом тайме, фактически сделав игру до перерыва (2:1).

Любопытно, что до последнего конфуза «Штутгарт» дома уступил дортмундской «Боруссии», и тоже с боем (2:3). Правда, тогда решающий мяч команда пропустила в концовке встречи.

Все прогнозы на Бундеслигу

Матчи против «Вольфсбурга» для «Штутгарта» проходят с переменным успехом. В пяти последних очных противостояниях соперники по два раза обменялись викториями при одном паритете.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» проводит великолепный сезон, но до чемпионской гонки не дотягивает. Сейчас команда занимает 3 место с 54 очками в активе.

Причем отрыв от идущего четвертым «Айнтрахта» составляет всего один пункт. Зато обороняются «волки» стабильно — 29 пропущенных мячей в 29 встречах.

А вот в предыдущем туре «Вольфсбург» дал бой, но, все же, уступил «Баварии» (2:3). Впрочем, эта неудача не должна сбить команду с пути.

В первом круге «Вольфсбург» дома минимально переиграл «Штутгарт» (1:0). Проблемы у команды есть, причем основные кроются с слабой реализации голевых моментов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 2.14, на ничью за 3.80, а на «Штутгарт» — за 3.38

Хозяева уже решили все свои турнирные вопросы, но наверняка дадут бой «волкам».

«Вольфсбург» претендует на высокие места, так что надеется добыть победу.

В таких поединках соперники традиционно активничают в атаке, и в этом матче порадуют забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73