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    «Швабы» с «волками» оформят голепад?

    «Штутгарт» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, Бундеслига, 21 апреля 2021 года

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    Максимилиан Филипп
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Апреля 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 21:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» давно обеспечил себе спокойную жизнь в Бундеслиге. Сейчас «швабы» осели на экваторе турнирной таблицы с 39 очками.

    В предыдущем туре «Штутгарт» потерпел весьма обидное поражение. «Унион» сумел добиться своего еще в первом тайме, фактически сделав игру до перерыва (2:1).

    Любопытно, что до последнего конфуза «Штутгарт» дома уступил дортмундской «Боруссии», и тоже с боем (2:3). Правда, тогда решающий мяч команда пропустила в концовке встречи.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи против «Вольфсбурга» для «Штутгарта» проходят с переменным успехом. В пяти последних очных противостояниях соперники по два раза обменялись викториями при одном паритете.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» проводит великолепный сезон, но до чемпионской гонки не дотягивает. Сейчас команда занимает 3 место с 54 очками в активе.

    Причем отрыв от идущего четвертым «Айнтрахта» составляет всего один пункт. Зато обороняются «волки» стабильно — 29 пропущенных мячей в 29 встречах.

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    • А вот в предыдущем туре «Вольфсбург» дал бой, но, все же, уступил «Баварии» (2:3). Впрочем, эта неудача не должна сбить команду с пути.

    В первом круге «Вольфсбург» дома минимально переиграл «Штутгарт» (1:0). Проблемы у команды есть, причем основные кроются с слабой реализации голевых моментов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 2.14, на ничью за 3.80, а на «Штутгарт» — за 3.38

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    Хозяева уже решили все свои турнирные вопросы, но наверняка дадут бой «волкам».

    «Вольфсбург» претендует на высокие места, так что надеется добыть победу.

    В таких поединках соперники традиционно активничают в атаке, и в этом матче порадуют забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73

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