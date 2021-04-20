ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Уфа»Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки «Сочи» — ЦСКАПервая осечка Олича. Новый тренер ЦСКА проиграл первому же серьезному сопернику Тухель впервые победил ГвардиолуУставший «Манчестер Сити» попал в ловушку умелого «Челси»
  • 01:57
    • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
  • 10:21
    • Макрон поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге
  • 07:12
    • Рублев обошел Федерера в рейтинге АТР
  • 06:59
    • Клубы Суперлиги не отказываются от участия в чемпионатах своих стран
  • 03:58
    • Еврокубки и чемпионаты могут быть остановлены, результаты — аннулированы
  • 23:53
    • «Реал» не справился с «Хетафе»
  • 23:45
    • «Наполи» сыграл вничью с «Интером»
    Все новости спорта

    «Лейпциг» должен взять три очка

    «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.37) и ставка на матч Бундеслиги 20 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кельн Прогнозы на РБ Лейпциг Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Лейпциг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсель Забитцер
    В матче 30 тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на «Рейн Энерги» примет «Лейпциг». Игра состоится 20 апреля в 19:30 по мск. «Кельн» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Апреля 2021 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 19:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.10
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
    •

    «Кельн»

    У «Кельна» пока что беспросветная серия, которая играет никак не на пользу команде. Это 9 матчей, 7 из которых неудачи. При этом в таблице «Козлы» на 17 месте в зоне вылета. До спасения не хватает как минимум 4-5 пунктов.

    «Кельн» проиграл в прошлом туре «Байеру» 0:3. Перед хозяева уступили «Вольфсбургу» 0:1 и «Майнцу» 2:3. Огромным достижением можно считать ничью 2:2 с «Боруссией» Дортмунд.

    «Кельн» одержал лишь одну домашнюю победу в этом календарном году. Отрезок составляет 7 поединков. Получается, что в шести команда оставалась без побед — 3 ничьи и 3 поражения.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Исмаил Якобс, Ян Тильман и Себастьян Андерссон — игроки, на которых не сможет рассчитывать тренерский штаб.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» отстал от «Баварии» в борьбе за титул на 7 очков. Сейчас у команды Нагельсманна 61 очко и уверенная вторая позиция.

    «Быки» два тура тому назад проиграли «Баварии» 0:1, но после этого разгромили «Вердер» 4:1. Следующий матч прошел не по сценарию гостей. Они сыграли в нулевую ничью с «Хоффенхаймом», чем усугубили ситуацию в чемпионской гонке.

  • МЛС: кто фаворит и за кем стоит следить
  • Анонс сезона в МЛС
  • Вчера

    • Отметим, что в гостях «Лейпциг» выиграл 5 матчей подряд — «Шальке» 3:0, «Герта» 3:0, «Фрайбург» 3:0, «Арминия» 1:0 и «Вердер» 4:1.

    Собослаи, Лаймер и Клюйверт травмированы, поэтому не примут участия в матче.

    Прогноз и ставка

    «Лейпциг» за 1.42 фаворит поединка. За 7.30 «Кельн» является андердогом противостояния. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.00.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Лейпциг» вполне способен без проблем набрать 3 очка, учитывая его выездную серию. Команда Нагельсманна до этого справлялась со слабыми командами.

    Предлагаем поставить на то, что «Лейпциг» победит и не пропустит. В 4 из 5 выездах гости не пропускали.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Кузнецов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Актобе — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нисикори — Пелья
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кайрат — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Монтейро — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • Вчера в 14:34     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021     «Авангард» — «Ак Барс»
  • Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф
    • 01:23 16/04/2021
    «Кельн» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 20.04.2021. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» должен взять три очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры