«Кельн»
У «Кельна» пока что беспросветная серия, которая играет никак не на пользу команде. Это 9 матчей, 7 из которых неудачи. При этом в таблице «Козлы» на 17 месте в зоне вылета. До спасения не хватает как минимум 4-5 пунктов.
«Кельн» проиграл в прошлом туре «Байеру» 0:3. Перед хозяева уступили «Вольфсбургу» 0:1 и «Майнцу» 2:3. Огромным достижением можно считать ничью 2:2 с «Боруссией» Дортмунд.
«Кельн» одержал лишь одну домашнюю победу в этом календарном году. Отрезок составляет 7 поединков. Получается, что в шести команда оставалась без побед — 3 ничьи и 3 поражения.
Календарь и таблица Бундеслиги
Исмаил Якобс, Ян Тильман и Себастьян Андерссон — игроки, на которых не сможет рассчитывать тренерский штаб.
«Лейпциг»
«Лейпциг» отстал от «Баварии» в борьбе за титул на 7 очков. Сейчас у команды Нагельсманна 61 очко и уверенная вторая позиция.
«Быки» два тура тому назад проиграли «Баварии» 0:1, но после этого разгромили «Вердер» 4:1. Следующий матч прошел не по сценарию гостей. Они сыграли в нулевую ничью с «Хоффенхаймом», чем усугубили ситуацию в чемпионской гонке.
Отметим, что в гостях «Лейпциг» выиграл 5 матчей подряд — «Шальке» 3:0, «Герта» 3:0, «Фрайбург» 3:0, «Арминия» 1:0 и «Вердер» 4:1.
Собослаи, Лаймер и Клюйверт травмированы, поэтому не примут участия в матче.
Прогноз и ставка
«Лейпциг» за 1.42 фаворит поединка. За 7.30 «Кельн» является андердогом противостояния. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.00.
«Лейпциг» вполне способен без проблем набрать 3 очка, учитывая его выездную серию. Команда Нагельсманна до этого справлялась со слабыми командами.
Предлагаем поставить на то, что «Лейпциг» победит и не пропустит. В 4 из 5 выездах гости не пропускали.