В матче 30 тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на «Рейн Энерги» примет «Лейпциг». Игра состоится 20 апреля в 19:30 по мск. «Кельн» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

У «Кельна» пока что беспросветная серия, которая играет никак не на пользу команде. Это 9 матчей, 7 из которых неудачи. При этом в таблице «Козлы» на 17 месте в зоне вылета. До спасения не хватает как минимум 4-5 пунктов.

«Кельн» проиграл в прошлом туре «Байеру» 0:3. Перед хозяева уступили «Вольфсбургу» 0:1 и «Майнцу» 2:3. Огромным достижением можно считать ничью 2:2 с «Боруссией» Дортмунд.

«Кельн» одержал лишь одну домашнюю победу в этом календарном году. Отрезок составляет 7 поединков. Получается, что в шести команда оставалась без побед — 3 ничьи и 3 поражения.

Календарь и таблица Бундеслиги

Исмаил Якобс, Ян Тильман и Себастьян Андерссон — игроки, на которых не сможет рассчитывать тренерский штаб.

«Лейпциг»

«Лейпциг» отстал от «Баварии» в борьбе за титул на 7 очков. Сейчас у команды Нагельсманна 61 очко и уверенная вторая позиция.

«Быки» два тура тому назад проиграли «Баварии» 0:1, но после этого разгромили «Вердер» 4:1. Следующий матч прошел не по сценарию гостей. Они сыграли в нулевую ничью с «Хоффенхаймом», чем усугубили ситуацию в чемпионской гонке.

Отметим, что в гостях «Лейпциг» выиграл 5 матчей подряд — «Шальке» 3:0, «Герта» 3:0, «Фрайбург» 3:0, «Арминия» 1:0 и «Вердер» 4:1.

Собослаи, Лаймер и Клюйверт травмированы, поэтому не примут участия в матче.

Прогноз и ставка

«Лейпциг» за 1.42 фаворит поединка. За 7.30 «Кельн» является андердогом противостояния. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.00.

«Лейпциг» вполне способен без проблем набрать 3 очка, учитывая его выездную серию. Команда Нагельсманна до этого справлялась со слабыми командами.

Предлагаем поставить на то, что «Лейпциг» победит и не пропустит. В 4 из 5 выездах гости не пропускали.