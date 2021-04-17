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    Подберет ли Тухель правильную тактику на матч с «МанСити»?

    «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Сити»
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    Томас Тухель
    В субботу, 17 апреля, «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Встреча, которая пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начнется в 19:30 по московскому времени. «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 17 Апреля 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.50
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  • 1.83
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    «Челси»

    «Челси» в текущем розыгрыше Кубка Англии поочередно прошел «Моркам» (4:0), «Лутон Таун» (3:1), «Барнсли» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «синие» занимают пятое место, набрав 54 очка в 31 туре.

    В апреле команда Томаса Тухеля в меньшинстве проиграла «Вест Бромвичу» (2:5), а также разгромила «Кристал Пэлас» (4:1).

    Также лондонцы успели выйти в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя по сумме двух встреч «Порту» (2:0 и 0:1).

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    После травмы у «Челси» восстанавливается полузащитник Матео Ковачич.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в Кубке Англии прошел «Бирмингем Сити» (3:0), «Челтнем Таун» (3:1), «Суонси Сити» (3:1) и «Эвертон» (2:0).

    «Горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с 74 набранными баллами в 32 турах.

  • Без лишних усилий. «Челси» с прагматизмом вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • «Синие» по сумме двух встреч прошли «Порту», хоть и уступили в ответной игре
  • 14/04/2021

    • В этом месяце подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу над «Лестером» (2:0) и потерпели поражение от «Лидса» (1:2).

    Кроме того, «Сити» выбил из Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию», которую дважды обыграл 2:1.

    Среди травмированных у «Манчестер Сити» значится нападающий Серхио Агуэро.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.81, победа «Челси» — 4.70, ничья — 3.70.

    В начале 2021 года «синие» уступили «горожанам» в рамках АПЛ со счетом 1:3. Однако в то время лондонскую команду еще возглавлял Фрэнк Лэмпард.

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    Как известно, впоследствии Лэмпарда заменил Томас Тухель, и под руководством немецкого специалиста «Челси» преобразился.

    С момента назначения Тухеля команда потерпела всего два поражения, да и те были вполне объяснимыми, ведь с «Вест Бромвичем» пришлось играть вдесятером, а у «Порту» просто залетел шальной гол за несколько секунд до финального свистка.

    Понятно, что «Манчестер Сити» настроен на квадрупл, но сейчас он тратит слишком много сил на всех фронтах, так что в игре с крепкой обороной «синих» у него могут возникнуть проблемы. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют в основное время» за 2.07.

    Также возьмем «тотал меньше 2,5» за 1.90. Очевидно, что матч может развиваться по разным сценариям, но высока вероятность того, что оборонительная тактика Тухеля все-таки сработает.

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