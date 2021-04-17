В субботу, 17 апреля, «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Встреча, которая пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начнется в 19:30 по московскому времени. «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в текущем розыгрыше Кубка Англии поочередно прошел «Моркам» (4:0), «Лутон Таун» (3:1), «Барнсли» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «синие» занимают пятое место, набрав 54 очка в 31 туре.

В апреле команда Томаса Тухеля в меньшинстве проиграла «Вест Бромвичу» (2:5), а также разгромила «Кристал Пэлас» (4:1).

Также лондонцы успели выйти в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя по сумме двух встреч «Порту» (2:0 и 0:1).

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После травмы у «Челси» восстанавливается полузащитник Матео Ковачич.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в Кубке Англии прошел «Бирмингем Сити» (3:0), «Челтнем Таун» (3:1), «Суонси Сити» (3:1) и «Эвертон» (2:0).

«Горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с 74 набранными баллами в 32 турах.

В этом месяце подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу над «Лестером» (2:0) и потерпели поражение от «Лидса» (1:2).

Кроме того, «Сити» выбил из Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию», которую дважды обыграл 2:1.

Среди травмированных у «Манчестер Сити» значится нападающий Серхио Агуэро.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.81, победа «Челси» — 4.70, ничья — 3.70.

В начале 2021 года «синие» уступили «горожанам» в рамках АПЛ со счетом 1:3. Однако в то время лондонскую команду еще возглавлял Фрэнк Лэмпард.

Как известно, впоследствии Лэмпарда заменил Томас Тухель, и под руководством немецкого специалиста «Челси» преобразился.

С момента назначения Тухеля команда потерпела всего два поражения, да и те были вполне объяснимыми, ведь с «Вест Бромвичем» пришлось играть вдесятером, а у «Порту» просто залетел шальной гол за несколько секунд до финального свистка.

Понятно, что «Манчестер Сити» настроен на квадрупл, но сейчас он тратит слишком много сил на всех фронтах, так что в игре с крепкой обороной «синих» у него могут возникнуть проблемы. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют в основное время» за 2.07.

Также возьмем «тотал меньше 2,5» за 1.90. Очевидно, что матч может развиваться по разным сценариям, но высока вероятность того, что оборонительная тактика Тухеля все-таки сработает.