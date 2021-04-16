«Витебск» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 20:45 мск. «Витебск» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Витебляне новый сезон начали посредственно. Все-таки 5 набранных очков в четырех стартовых турах — явно не самый позитивный показатель.

На текущий момент «Витебск» занимает 9 место в турнирной таблице. Правда, единственная победа была добыта только в минувшем туре.

Витебляне на выезде переиграли мозырскую «Славию» (0:2). Причем эти 2 гола стали для команды премьерными в новом чемпионате.

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Поединки против «Слуцка» для витеблян складываются вполне успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды две виктории при одной коллизии.

«Слуцк»

«Слуцк» в четырех стартовых матчах разжился четырьмя очками. На текущий момент команда занимает скромное 12 место в турнирной таблице.

В предыдущем туре команда добыла премьерную победу в чемпионате. «Слуцк» дома одолел «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0.

В 4 матчах слуцкая команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5. Разумеется, такой старт не может радовать болельщиков команды.

Правда, календарь стартовых туров у команды был — врагу не пожелаешь. С БАТЭ и минским «Динамо» «Слуцк» пока тягаться не может.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 2.15, на ничью за 3.55, а на «Слуцк» — за 3.00

Витебляне крайне слабо атакуют, открыв счет своим голам в чемпионате только в предыдущем туре.

Гости стартовали в чемпионате еще хуже, к тому же испытывают трудности в обороне.

Обе команды забивают с заметной натугой, но на сей раз должны поднатореть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67