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    Состоится ли быстрый гол в Витебске?

    «Витебск» — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 апреля 2021 года

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    «Витебск» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 20:45 мск. «Витебск» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Витебск»

    Витебляне новый сезон начали посредственно. Все-таки 5 набранных очков в четырех стартовых турах — явно не самый позитивный показатель.

    На текущий момент «Витебск» занимает 9 место в турнирной таблице. Правда, единственная победа была добыта только в минувшем туре.

    Витебляне на выезде переиграли мозырскую «Славию» (0:2). Причем эти 2 гола стали для команды премьерными в новом чемпионате.

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    Поединки против «Слуцка» для витеблян складываются вполне успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды две виктории при одной коллизии.

    «Слуцк»

    «Слуцк» в четырех стартовых матчах разжился четырьмя очками. На текущий момент команда занимает скромное 12 место в турнирной таблице.

    В предыдущем туре команда добыла премьерную победу в чемпионате. «Слуцк» дома одолел «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0.

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    • В 4 матчах слуцкая команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5. Разумеется, такой старт не может радовать болельщиков команды.

    Правда, календарь стартовых туров у команды был — врагу не пожелаешь. С БАТЭ и минским «Динамо» «Слуцк» пока тягаться не может.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 2.15, на ничью за 3.55, а на «Слуцк» — за 3.00

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    Витебляне крайне слабо атакуют, открыв счет своим голам в чемпионате только в предыдущем туре.

    Гости стартовали в чемпионате еще хуже, к тому же испытывают трудности в обороне.

    Обе команды забивают с заметной натугой, но на сей раз должны поднатореть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67

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