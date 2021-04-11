«Сампдория» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:00 мск. «Сампдория» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. Генуэзцы — середняк Серии А, и сейчас пребывают на 10 позиции.

Для команды наиболее приближенной к реальности мотивацией является подъем на 8 строчку. Вот только для этого нужно, как минимум, улучшать атакующую статистику (39 голов в 29 матчах).

«Сампдория» в позапрошлом туре добыла минимальную викторию над «Торино» — первую с середины февраля. В минувшем матче Серии А генуэзцы сыграли вничью с «Миланом» (1:1).

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Даже усилия 38-летнего Фабио Квальяреллы пока не дают команде качественного толчка в зону еврокубков. Да и вообще, «Сампдория» страдает от недостатка стабильности.

«Наполи»

«Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 56 очками идет на пятом месте в Серии А, уступая «Аталанте» на два балла.

До прошлого тура у дружины Гаттузо была 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась шести викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).

После этого неаполитанцы в рамках чемпионата страны поочередно расправились дома с «Болоньей» (3:1), а также на выезде с «Миланом» (1:0) и «Ромой» (2:0) в своей последней проведенной встрече.

Затем «Партенопеи» переиграли на своем поле «Кротоне» (4:3). Но удачная серия завершилась в прошлом туре, в котором «адзурри» нанес поражение «Ювентус» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,40.