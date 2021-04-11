«Ювентус» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ювентус» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» среди недели выиграл у «Наполи» (2:1) в перенесенном матче, том самом, который должен был состояться еще в начале сезона.

Эта победа немного успокоила обстановку вокруг туринского клуба. В итальянских СМИ активно писали, что в случае поражения Андреа Пирло якобы могли уволить сразу после матча. И будто бы руководство «Ювентуса» уже договорилось о возвращении Массимилиано Аллегри. Но пока это лишь слухи.

Паника началась после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов и двух неудачных матчей в Серии А. В конце марта «Старая синьора» уступила дома «Беневенто», а в начале апреля потеряла очки в игре с «Торино».

Теперь основная задача «Ювентуса» — финишировать в топ-4. О чемпионстве можно забыть до следующего сезона.

«Дженоа»

«Дженоа» после 29-ти сыгранных матчей находится на 13-й строчке. В отличие от прошлого сезона, сейчас генуэзскому не надо переживать за свое будущее. От зоны вылета команду отделяют десять очков.

Удивительно, но после Нового года «Дженоа» потерпела только три поражения — от «Сассуоло», «Интера» и «Ромы».

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В прошлом туре «Дженоа» сыграла вничью с «Фиорентиной», а перед этим одержала гостевую победу над «Пармой».

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, не сомневаются в победе «Ювентуса», на который сейчас можно поставить за 1.28. Ничью предлагают за 6.65, а победу «Дженоа» — за 13.50.

Давно такого не было, чтобы «Ювентус» боялся потерять очки в подобном матче. А ситуация складывается таким образом, что любая осечка может стать для туринского клуба фатальной.

«Дженоа» же может позволить себе в свое удовольствие. В кои-то веки генуэзцы могут не трястись от страха вылететь из Серии А.

Ставка — обе команды забьют за 2.04.

Или ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.40.

Ранее в этом сезоне «Дженоа» забила «Ювентусу» два мяча в матче Кубке Италии и смогла отличиться в домашней игре с бьянконери в Серии А.