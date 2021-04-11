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    Сможет ли «Ювентус» выиграть у «Дженоа» с сухим счетом?

    «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.40) и ставки на чемпионат Италии 11 апреля 2021 года

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    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ювентус» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Апреля 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 16:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.85
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Ювентус» среди недели выиграл у «Наполи» (2:1) в перенесенном матче, том самом, который должен был состояться еще в начале сезона.

    Эта победа немного успокоила обстановку вокруг туринского клуба. В итальянских СМИ активно писали, что в случае поражения Андреа Пирло якобы могли уволить сразу после матча. И будто бы руководство «Ювентуса» уже договорилось о возвращении Массимилиано Аллегри. Но пока это лишь слухи.

    Паника началась после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов и двух неудачных матчей в Серии А. В конце марта «Старая синьора» уступила дома «Беневенто», а в начале апреля потеряла очки в игре с «Торино».

    Теперь основная задача «Ювентуса» — финишировать в топ-4. О чемпионстве можно забыть до следующего сезона.

    «Дженоа»

    «Дженоа» после 29-ти сыгранных матчей находится на 13-й строчке. В отличие от прошлого сезона, сейчас генуэзскому не надо переживать за свое будущее. От зоны вылета команду отделяют десять очков.

    Удивительно, но после Нового года «Дженоа» потерпела только три поражения — от «Сассуоло», «Интера» и «Ромы».

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом туре «Дженоа» сыграла вничью с «Фиорентиной», а перед этим одержала гостевую победу над «Пармой».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как обычно, не сомневаются в победе «Ювентуса», на который сейчас можно поставить за 1.28. Ничью предлагают за 6.65, а победу «Дженоа» — за 13.50.

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    Давно такого не было, чтобы «Ювентус» боялся потерять очки в подобном матче. А ситуация складывается таким образом, что любая осечка может стать для туринского клуба фатальной.

    «Дженоа» же может позволить себе в свое удовольствие. В кои-то веки генуэзцы могут не трястись от страха вылететь из Серии А.

    Ставка — обе команды забьют за 2.04.

    Или ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.40.

    Ранее в этом сезоне «Дженоа» забила «Ювентусу» два мяча в матче Кубке Италии и смогла отличиться в домашней игре с бьянконери в Серии А.

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