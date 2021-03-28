28 марта в Москве в «Спортивном городке Лужники» «Чертаново» в 33-м туре первенства первой российской лиги сыграет с тольяттинским «Акроном». Начало — в 15:00 по мск. «Чертаново» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чертаново»

«Чертаново» в данный момент занимает 19 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 25 баллов, отставая от 16 безопасной строки аж на девять пунктов.

В минувшем туре первенства «чертята» в дерби были биты «Торпедо» со счетом 0:3. Игровым днем ранее они расписал домашнюю мировую с «Шинником» (2:2), а перед этим потерпел крупное гостевое поражение от воронежского «Факела» (1:4).

Сейчас у москвичей 7-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они пять раз проиграли и два матча свели вничью. Последняя их виктория датирована 29 ноябрем 2020 года, когда они дома переиграли 1:0 «Нефтехимик».

Прогнозы на ФНЛ

В домашних встречах текущего первенства «Чертаново» разжилось 12 очками. Коллектив добился трех викторий, столько же раз сыграл вничью и девять встреч проиграл, разница мячей — 10:19.

«Акрон»

«Акрон» тоже находится в зоне вылета, на 18 месте. У него на счету находится 32 набранных очка и отставание от спасительной позиции составляет всего два балла.

Клуб из Тольятти после возобновления первенства ФНЛ еще не знал горечи поражения, дважды победив в весенней части при четырех мировых исходах. В этих играх он никогда не забивал и не пропускал более одного мяча.

Так в минувшем туре чемпионата коллектив в родных стенах разошелся миром с «Нижним Новгородом» (0:0), а игровым днем ранее в Красноярске переиграл местный «Енисей» со счетом 1:0.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Акрон» добыл 13 баллов, выиграв в трех играх при четырех ничейных результатах и десяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 10:25. Однако на выезде он не уступает в последних пяти поединках, выиграв три из них.

В первом круге «Акрон» дома обыграл «Чертаново» (1:0), а ранее в Кубке страны уступил с таким же счетом.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Акрона» — 2.17, победа «Чертаново» — 3.60, ничья — 3.00.

В этом матче рекомендуем ставить на викторию гостей, которые набрали приличный ход в последнее время. Наш прогноз — П2.