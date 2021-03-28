В воскресенье, 28 марта, сборная Албании будет принимать команду Англии в рамках 2-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы I на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране стартует в 19:00 мск. Албания — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

«Горные орлы» были участниками Евро-2016. И сейчас, при Эдуарде Рее, показывают желание вернуться на тот уровень.

В прошлом году сборная Албании смогла выиграть свою группу Лиги Наций, набрав 11 очков и опередив Белоруссию, отставшую всего на 1 балл, а также Литву и Казахстан.

В отборочной кампании к Евро-2020 Албания не смогла навязать борьбу Турции за вторую строчку, проиграв оба матча.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 албанцы смогли в Андорре дожать соперника и одержать для себя четвертую победу подряд, хотя и со скромным счетом 1:0.

Англия

Сборная Англии в последнем розыгрыше Лиги наций заняла второе место в группе А2 (10 очков), уступив Бельгии (15) и обогнав Данию только по дополнительным показателям.

В ноябре прошлого года англичане дома разгромили Ирландию (3:0) в контрольном матче, а потом в рамках Лиги наций в гостях проиграли Бельгии (0:2) и дома разгромили Исландию (4:0).

Гарет Саутгейт снова вызвал немало молодежи, вплоть до 17-летнего Беллингема. Предоставлен шанс и для 27-летнего вратаря Джонстона из «Вест Бромвича» и 25-летнего бомбардира «Астон Виллы» Уоткинса.

В первом матче отборочного турнира англичане на своем поле разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0, хотя по игре все могло закончиться и в 2 раза крупнее.

Прогноз и ставки

На победу Албании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 11.00, на ничью в основное время — 5.40, а на победу Англии — 1.31.

В очных встречах у англичан стопроцентный показатель — все 4 встречи завершились победами представителей Великобритании. Более того, пропустив 12 голов, албанцы смогли ответить только единственным мячом в ответ.

Албанцы хоть и превосходят Сан-Марино, но не так сильно — недавно была ничья против той же Андорры, а в Лиге наций Албания умудрились проиграть 0:1 Литве. Прогнозируем, что сборная Англии уверенно победит.

Албанцы со своей жесткой защитой будут упираться, сидеть глубоко и надеяться на контратаки Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.84 и «Обе забьют — нет» за 1.55.