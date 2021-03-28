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    Албания — Англия. Прогноз, ставка (к. 1.91) на матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Англия
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    Сборная Англии
    В воскресенье, 28 марта, сборная Албании будет принимать команду Англии в рамках 2-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы I на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране стартует в 19:00 мск. Албания — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 28 Марта 2021 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 19:00 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.30
  • X
  • 5.25
  • 2
  • 1.28
  • Ставка!
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    Албания

    «Горные орлы» были участниками Евро-2016. И сейчас, при Эдуарде Рее, показывают желание вернуться на тот уровень.

    В прошлом году сборная Албании смогла выиграть свою группу Лиги Наций, набрав 11 очков и опередив Белоруссию, отставшую всего на 1 балл, а также Литву и Казахстан.

    В отборочной кампании к Евро-2020 Албания не смогла навязать борьбу Турции за вторую строчку, проиграв оба матча.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 албанцы смогли в Андорре дожать соперника и одержать для себя четвертую победу подряд, хотя и со скромным счетом 1:0.

    Англия

    Сборная Англии в последнем розыгрыше Лиги наций заняла второе место в группе А2 (10 очков), уступив Бельгии (15) и обогнав Данию только по дополнительным показателям.

    В ноябре прошлого года англичане дома разгромили Ирландию (3:0) в контрольном матче, а потом в рамках Лиги наций в гостях проиграли Бельгии (0:2) и дома разгромили Исландию (4:0).

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    В первом матче отборочного турнира англичане на своем поле разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0, хотя по игре все могло закончиться и в 2 раза крупнее.

    Прогноз и ставки

    На победу Албании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 11.00, на ничью в основное время — 5.40, а на победу Англии — 1.31.

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    В очных встречах у англичан стопроцентный показатель — все 4 встречи завершились победами представителей Великобритании. Более того, пропустив 12 голов, албанцы смогли ответить только единственным мячом в ответ.

    Албанцы хоть и превосходят Сан-Марино, но не так сильно — недавно была ничья против той же Андорры, а в Лиге наций Албания умудрились проиграть 0:1 Литве. Прогнозируем, что сборная Англии уверенно победит.

    Албанцы со своей жесткой защитой будут упираться, сидеть глубоко и надеяться на контратаки Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.84 и «Обе забьют — нет» за 1.55.

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