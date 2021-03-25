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    Сможет ли сборная Греции сдержать «Красную Фурию»?

    Испания — Греция. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Греция
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    Сборная Испании
    В четверг, 25 марта, сборная Испании будет принимать команду Греции в рамках 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы В на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде стартует в 22:45 мск. Испания — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания

    Испанская команда регулярно проходит в финальную часть чемпионатов мира начиная с 1978 года, а в 2010 году сборной удалось выиграть мундиаль.

    На прошлый ЧМ-2018 испанцы отобрались с 1-го места, не потерпев ни одного поражения в квалификации (9 побед, 1 ничья).

    Последние официальные матчи подопечные Луиса Энрике провели в Лиге наций-2020/21, где заняли 1-е место в квартете с Германией, Швейцарией и Украиной (3 победы, 2 ничьи и 1 поражение).

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    Испания сенсационно проиграла украинцам 1:0, оступилась в битве со швейцарцами (1:1), но в заключительном туре реабилитировалась, разгромив немцев со счётом 6:0.

    Греция

    В отборочной группе ЧМ-2018 года греки заняли 2-е место (5 побед, 4 ничьи, 1 поражение) и попали в стыковые матчи, где уступили сборной Хорватии (1:4, 0:0).

    В Лиге наций-2020/21 команда выступала в третьем по силе дивизионе, ни разу не проиграла (3 победы, 3 ничьи) и финишировала на 2-й строчке в группе со Словенией, Косово и Молдовой.

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    • При таком составе соперников греки лучше всего показывали себя именно в обороне и за 6 матчей пропустили всего 1 раз.

    В ноябре команды Джон ван’т Схипа дома победила в товарняке соседей с Кипра (2:1), а затем в рамках Лиги наций на выезде одолела Молдавию (2:0) и дома разошлась миром со Словенией (0:0).

    Прогноз и ставки

    На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.16, на ничью в основное время — 7.80, а на победу Греции — 20.0.

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    Последний раз Испания и Греция играли между собой на Евро-2008 и там «Красная Фурия» победила со счётом 2:1. А вот на триумфальном для Греции ЧЕ-2004 хозяева турнира сыграли вничью с Испанией — 1:1.

    В 6 из 7 предыдущих официальных домашних поединков сборная Испании забивала как минимум 3 гола.
    Прогнозируем, что Испания уверенно победит.

    В 7 последних официальных домашних матчах сборной Испании не было обмена голами. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.48 и ТМ 3,5 за 1.62.

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