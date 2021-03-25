В четверг, 25 марта, сборная Испании будет принимать команду Греции в рамках 1-го тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022. Матч группы В на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде стартует в 22:45 мск. Испания — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Испанская команда регулярно проходит в финальную часть чемпионатов мира начиная с 1978 года, а в 2010 году сборной удалось выиграть мундиаль.

На прошлый ЧМ-2018 испанцы отобрались с 1-го места, не потерпев ни одного поражения в квалификации (9 побед, 1 ничья).

Последние официальные матчи подопечные Луиса Энрике провели в Лиге наций-2020/21, где заняли 1-е место в квартете с Германией, Швейцарией и Украиной (3 победы, 2 ничьи и 1 поражение).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Испания сенсационно проиграла украинцам 1:0, оступилась в битве со швейцарцами (1:1), но в заключительном туре реабилитировалась, разгромив немцев со счётом 6:0.

Греция

В отборочной группе ЧМ-2018 года греки заняли 2-е место (5 побед, 4 ничьи, 1 поражение) и попали в стыковые матчи, где уступили сборной Хорватии (1:4, 0:0).

В Лиге наций-2020/21 команда выступала в третьем по силе дивизионе, ни разу не проиграла (3 победы, 3 ничьи) и финишировала на 2-й строчке в группе со Словенией, Косово и Молдовой.

При таком составе соперников греки лучше всего показывали себя именно в обороне и за 6 матчей пропустили всего 1 раз.

В ноябре команды Джон ван’т Схипа дома победила в товарняке соседей с Кипра (2:1), а затем в рамках Лиги наций на выезде одолела Молдавию (2:0) и дома разошлась миром со Словенией (0:0).

Прогноз и ставки

На победу Испании в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.16, на ничью в основное время — 7.80, а на победу Греции — 20.0.

Последний раз Испания и Греция играли между собой на Евро-2008 и там «Красная Фурия» победила со счётом 2:1. А вот на триумфальном для Греции ЧЕ-2004 хозяева турнира сыграли вничью с Испанией — 1:1.

В 6 из 7 предыдущих официальных домашних поединков сборная Испании забивала как минимум 3 гола.

Прогнозируем, что Испания уверенно победит.

В 7 последних официальных домашних матчах сборной Испании не было обмена голами. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.48 и ТМ 3,5 за 1.62.