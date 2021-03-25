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    Все новости спорта

    Как российская «молодежка» стартует на Евро-2021?

    Россия U21 — Исландия U21. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, молодежный Евро-2021, 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия U21 — Исландия U21
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    Сборная России
    В четверг, 25 марта на стадионе «Дьирмот» в венгерском городе Дьер молодежная сборная Венгрии примет молодежную сборную Исландии в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 20:00 мск. Россия U21 — Исландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа C 25 Марта 2021 года
    Россия U21
  • U21 Евро-2021. Группа C
  •  Россия U21 20:00 Исландия U21 Исландия U21
  • U21 Евро-2021. Группа C
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • 5.80
  • Ставка!
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    Россия U21

    Российская команда уверенно прошла отборочный турнир к континентальному первенству, опередив Польшу, Болгарию, Сербию, Эстонию и Латвию и заняв первое место в группе.

    Россия завершила прошлый год двумя товарищескими матчами в ноябре, в которых сыграла вничью со Словенией (2:2) и потерпела поражение от Венгрии (0:1).

    У россиян шесть побед в семи последних официальных матчах и всего одно поражение в десяти последних официальных матчах.

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    Главная грустная новость последнего времени — травма полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, с именем которого были связаны большие надежды.

    Исландия U21

    Исландская молодёжка во второй раз в истории пробилась на Евро. В 2011 году команда не смогла выйти из группы.

    На отборе к Евро-2021 сборная Исландии заняла второе место в группе, одержав 6 побед при 3 поражениях. Опередили островитяне ирландцев, шведов, армян и люксембуржцев.

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  • 22/03/2021

    • Исландия финишировала вслед за Италией и получила путёвку на Евро как одна из лучших команд, занявших вторые места.

    Исландцы не играют вничью в официальных матчах с марта 2018 года. При этом, у Исландии четыре победы за пять последних матчей — проиграли они только Италии.

    Прогноз и ставки

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 4.10, а на победу Исландии — 5.80.

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    Исландцы считаются аутсайдерами группы, в которой, помимо россиян, выступают ещё и датчане с французами.

    Перед командой Михаила Галактионова стоит задача выйти в плей-офф, поэтому терять очки в матче с исландцами нельзя. Прогнозируем, что сборная России не проиграет

    В 6 из 7 последних матчей в рамках отбора на молодежный ЧЕ футболисты сборной России U-21 становились авторами первого гола. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.93 и ТБ 2,5 за 1.89.

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