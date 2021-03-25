Англия U21 сыграет на своем поле со Швейцарией U21 в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату Европы U21. Матч пройдет 25 марта, начало — в 17:00 мск. Англия U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия U21

Англия U21 по своему потенциалу — одна из сильнейших сборных в Европе. Большинство игроков основы команды выступают в АПЛ, и находятся там на хорошем счету.

Например, Фил Фоден уже давно считается основным исполнителем в «Манчестер Сити». И прогресс этого хавбека налицо!

В своем последнем матче англичане дома разнесли сверстников из Албании (5:0). К слову, свою отборочную группу Англия U21 выиграла, набрав 28 очков в 10 матчах.

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Правда, теперь конкуренты за одну из двух искомых путевок в финальный турнир выглядят покруче. Кроме хорватов и португальцев, никак не стоит сбрасывать со счетов швейцарскую молодежь.

Швейцария U21

Швейцария U21 в отборочном цикле выступила вполне прилично. Правда, занять первое место в группе не получилось: команда финишировала вслед за блестящими французами.

Между тем, в рейтинге команд, занявших вторые места, швейцарцы имели один из лучших показателей. Стало быть, квалифицировались в следующий раунд.

Притом, Швейцария U21 в своем последнем поединке уступила сверстникам из Франции (3:1). Зато может гордиться тем, что опередила крепких словаков и грузин.

Вот только стартовать матчем с англичанами — задача крайне непростая. Вот только кто сказал, что швейцарцы станут сладкой булочкой для грозного оппонента?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Англию U21 за 1.60, на ничью за 4.14, а на Швейцарию U21 — за 5.10

Англия U21 с минимальными потерями прошли первый этап отбора, к тому же обладают сильным подбором исполнителей.

Швейцария U21 имеет сыгранный состав, да и вообще, способна дать бой любому сопернику.

Англичане традиционно успешно играют против швейцарских сверстников. Наши прогноз и ставка — Фора Англии U21 -0.75 с коэффициентом 1.80