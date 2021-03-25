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    Англичане одолеют швейцарских сверстников?

    Англия U21 — Швейцария U21. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, квалификация к Чемпионату Европы U21, 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Англия U21 — Швейцария U21
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    Фил Фоден
    Англия U21 сыграет на своем поле со Швейцарией U21 в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату Европы U21. Матч пройдет 25 марта, начало — в 17:00 мск. Англия U21 — Швейцария U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа D 25 Марта 2021 года
    Англия U21
  • U21 Евро-2021. Группа D
    •  Англия U21 17:00 Швейцария U21 Швейцария U21
  • U21 Евро-2021. Группа D
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  • 4.20
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  • Ставка!
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    Англия U21

    Англия U21 по своему потенциалу — одна из сильнейших сборных в Европе. Большинство игроков основы команды выступают в АПЛ, и находятся там на хорошем счету.

    Например, Фил Фоден уже давно считается основным исполнителем в «Манчестер Сити». И прогресс этого хавбека налицо!

    В своем последнем матче англичане дома разнесли сверстников из Албании (5:0). К слову, свою отборочную группу Англия U21 выиграла, набрав 28 очков в 10 матчах.

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    Правда, теперь конкуренты за одну из двух искомых путевок в финальный турнир выглядят покруче. Кроме хорватов и португальцев, никак не стоит сбрасывать со счетов швейцарскую молодежь.

    Швейцария U21

    Швейцария U21 в отборочном цикле выступила вполне прилично. Правда, занять первое место в группе не получилось: команда финишировала вслед за блестящими французами.

    Между тем, в рейтинге команд, занявших вторые места, швейцарцы имели один из лучших показателей. Стало быть, квалифицировались в следующий раунд.

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    • Притом, Швейцария U21 в своем последнем поединке уступила сверстникам из Франции (3:1). Зато может гордиться тем, что опередила крепких словаков и грузин.

    Вот только стартовать матчем с англичанами — задача крайне непростая. Вот только кто сказал, что швейцарцы станут сладкой булочкой для грозного оппонента?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Англию U21 за 1.60, на ничью за 4.14, а на Швейцарию U21 — за 5.10

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    Англия U21 с минимальными потерями прошли первый этап отбора, к тому же обладают сильным подбором исполнителей.

    Швейцария U21 имеет сыгранный состав, да и вообще, способна дать бой любому сопернику.

    Англичане традиционно успешно играют против швейцарских сверстников. Наши прогноз и ставка — Фора Англии U21 -0.75 с коэффициентом 1.80

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