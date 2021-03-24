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    Что Румыния противопоставит Нидерландам?

    Румыния U21 — Нидерланды U21. Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, молодежный Евро-2021, 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Румыния U21 — Нидерланды U21
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    Нидерланды выиграли свою группу в отборе
    24 марта на стадионе «Божик Арена» в Будапеште молодежная сборная Румынии сыграет с молодежной командой Нидерландов в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 23:00 мск. Румыния U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа A 24 Марта 2021 года
    Румыния U21
  • Бухарест
    •  Румыния U21 23:00 Нидерланды U21 Нидерланды U21
  • U21 Евро-2021. Группа A
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    Румыния U21

    Румыны заняли второе место в своей группе, набрав 20 очков благодаря 6 победам и двум ничьим. При этом в двух поединках команда проиграла.

    Румыния потерпела поражения от Украины (0:1) на выезде, а также от Дании (1:2) в гостях.

    Позадил сборной оказались Мальта, Северная Ирландия, Финляндия и та же Украина. Опередили ее лишь датчане.

    Все прогнозы на футбол

    В девяти предыдущих матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение. В пяти прошлых поединках он одержал три победы.

    Нидерланды U21

    Нидерланды прошли в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 27 очков и опередила Португалию по личным встречам. Команда победила в 9 матчах, проиграв при этом один раз.

    Единственное поражение коллективу со счетом 2:1 нанесла на своем поле Португалия, которой это все равно не помогло обойти конкурента.

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    • Позади этих команд остались Гибралтар, Кипр и Беларусь и Норвегия. Последняя заняла третье место и в итоге отстала на 17 очков.

    Как раз до неудачного в Португалии поединка «Оранжевые» выиграл 12 матчей кряду во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45.

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