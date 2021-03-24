24 марта на стадионе «Божик Арена» в Будапеште молодежная сборная Румынии сыграет с молодежной командой Нидерландов в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 23:00 мск. Румыния U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния U21

Румыны заняли второе место в своей группе, набрав 20 очков благодаря 6 победам и двум ничьим. При этом в двух поединках команда проиграла.

Румыния потерпела поражения от Украины (0:1) на выезде, а также от Дании (1:2) в гостях.

Позадил сборной оказались Мальта, Северная Ирландия, Финляндия и та же Украина. Опередили ее лишь датчане.

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В девяти предыдущих матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение. В пяти прошлых поединках он одержал три победы.

Нидерланды U21

Нидерланды прошли в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 27 очков и опередила Португалию по личным встречам. Команда победила в 9 матчах, проиграв при этом один раз.

Единственное поражение коллективу со счетом 2:1 нанесла на своем поле Португалия, которой это все равно не помогло обойти конкурента.

Позади этих команд остались Гибралтар, Кипр и Беларусь и Норвегия. Последняя заняла третье место и в итоге отстала на 17 очков.

Как раз до неудачного в Португалии поединка «Оранжевые» выиграл 12 матчей кряду во всех турнирах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45.