Румыния U21
Румыны заняли второе место в своей группе, набрав 20 очков благодаря 6 победам и двум ничьим. При этом в двух поединках команда проиграла.
Румыния потерпела поражения от Украины (0:1) на выезде, а также от Дании (1:2) в гостях.
Позадил сборной оказались Мальта, Северная Ирландия, Финляндия и та же Украина. Опередили ее лишь датчане.
В девяти предыдущих матчах во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение. В пяти прошлых поединках он одержал три победы.
Нидерланды U21
Нидерланды прошли в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 27 очков и опередила Португалию по личным встречам. Команда победила в 9 матчах, проиграв при этом один раз.
Единственное поражение коллективу со счетом 2:1 нанесла на своем поле Португалия, которой это все равно не помогло обойти конкурента.
Позади этих команд остались Гибралтар, Кипр и Беларусь и Норвегия. Последняя заняла третье место и в итоге отстала на 17 очков.
Как раз до неудачного в Португалии поединка «Оранжевые» выиграл 12 матчей кряду во всех турнирах.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех хозяев поля оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45.