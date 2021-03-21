В 28 туре испанской Примеры «Хетафе» будет принимать «Эльче» на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес». Игра состоится 21 марта в 16:00 мск. «Хетафе» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

После 27 туров «Хетафе» занимает 15 место, имея на счету 28 очков. У хозяев значительно ухудшились результаты — в шести матчах Примеры команда потерпела 4 поражения.

В прошлом туре «Хетафе» сыграл в нулевую ничью с «Атлетико» и это можно считать подвигом, учитывая результаты, предшествующие этому. До этого «Городские» проиграли 1:2 «Вальядолиду», уступили «Бетису» 0:1 и «Реалу Сосьедад» 0:1.

Единственная победа за два месяца пришлась на матч с «Валенсией», в котором «Хетафе» обыграл «Бэтменов» 3:0.

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Не сыграют: Эрик Кабако, Кучо, Хайме Мата, Аллан Ньом, Дарио Поведа и Дамиан Суарес.

«Эльче»

«Эльче» находится всего одном пункте от зоны вылета. Гости занимают 17 место (24 очка). Перед этим поединком у них 4 поражения в 5 выступлениях.

Неудачные результаты в последних матчах — это следствие непростого календаря. «Эльче» встречался с «Барселоной» (0:3), «Реалом» (1:2), «Севильей» (0:2) и «Гранадой» (1:2). Тем не менее в одном матче команда победить смогла. Она обыграла «Севилью» 6 марта (2:1).

Гостевая серия насчитывает 6 поражений подряд. Последняя победа на выезде в Примере была 18 октября.

Не сыграют: Эмилиано Ригони и Антонио Барраган.

Прогноз и ставка

Победу «Хетафе» дают за 1.94. На «Эльче» букмекеры выставили 5.20. Ничья оценивается коэффициентом 3.05.

Мы склоняемся к тому, что «Хетафе», несмотря на лазарет, будет ближе к победе, так как «Эльче» проиграл 6 выездных матчей подряд. Тем более «Городские» смогли взять очко в игре с «Атлетико», который является лидером турнира.

Предлагаем поставить на победу «Хетафе» с коэффициентом 1.94.