В воскресенье, 21 марта, в четвертьфинальном поединке Кубка Англии «Челси» в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Начало — в 16:30 по мск. «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» подходит к данному матчу после победы в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов над мадридским «Атлетико» (2:0), которая вывела лондонцев в 1/4 финала, т.к. и первую игру они также выиграли — 1:0.

У «аристократов» сейчас 14-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех проведенных турниров, где они десять раз праздновали виктории и четыре игры свели вничью.

По итогам 29 сыгранных матчей Премьер-лиги «синие» находятся на четвертой позиции, имея в своем активе 51 балл, но пятый «ВестХэм» отстает всего лишь на три очка и имеет еще одну игру в запасе.

Все прогнозы на футбол

В текущем кубковом розыгрыше «Челси» преодолел уже три раунда, выиграв все три матча с общим счетом 8:1 у представителей низших лиг. На стадии 1/8 финала он минимально обыграл на выезде «Барнсли» — 1:0.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ, почти не имея шансов на спасение. У команды на счету всего 14 баллов и отставание от безопасной строки в 14 очков.

«Клинки» в отрезке последних пяти встреч во всех турнирах добыли одну победу и пять встреч проиграли, при чем все «всухую». Одолеть удалось дома «Астон Виллу» — 1:0.

В этом розыгрыше Кубка Англии «ШЮ» также преодолел три этапа, где играл только с коллективами из низших лиг, выиграл все в основное время с общим счетом 6:3. На предыдущей стадии он в родных стенах справился с «Бристоль Сити» — 1:0.

В этом чемпионате «Челси» обыграл «Шеффилд» на его поле со счетом 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 4:1 и 0:3.

Прогноз и ставка на «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Челси» — 1.23, победа «Шеффилд Юнайтед» — 15.00, ничья — 6.20.

Проход: «Челси» — 1.10; «Шеффилд Юнайтед» — 8.40.

Так как аутсайдеру АПЛ в последнее время с большим трудом даются забитые мячи, то прогнозируем в данном матче «сухую» викторию хозяев.