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    «Бавария» обменяется голами с римлянами

    «Бавария» — «Лацио». Прогноз (к. 1.69) на голы в 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 17 марта 2021 года

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    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Марта 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя топ-уровне. Еще бы, мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, да и в Лиге чемпионов постараются добиться максимума.

    В минувшем туре Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла «Вердер» (1:3). Теперь отрыв от ближайшего преследователя «РБ Лейпцига» вырос до четырех пунктов.

    Вот и в Лиге чемпионов у команды Флика все спорится. Куда уж лучше, ведь в выездной встрече с «Лацио» (1:4) баварцы практически застолбили за собой выход в четвертьфинал.

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    Впрочем, ни о какой расслабленности и речи быть не может. Немецкая машина, коей вполне резонно окрестить «Баварию», не намерена играть спустя рукава.

    «Лацио»

    Поражение в первой встрече сделало ответную встречу для римлян не иначе, как формальностью. Вот скажите, можно ли отыграться после домашних 1:4 от мощной «Баварии», да еще у нее в логове?!

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    • По всей видимости, «Лацио» банально сыграет за собственный престиж. А вот огорчить оппонента римскому клубу вполне по силам. Как минимум, попробовать.

    В минувшем туре Серии А лациале будто экономили силы на выезд в Мюнхен. Дома римляне с трудом одолели аутсайдера «Кротоне» (3:2).

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    • К слову, в той встрече так и не смог отличиться Чиро Иммобиле. Так что ждем подвигов от лидера атак «Лацио» в этом поединке.

    Прогноз на «Бавария» — «Лацио»

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.35, на ничью за 5.60, а на «Лацио» — за 8.80

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    Даже после сверхубедительной победы в первой встрече мюнхенцы не допустят недооценки соперника.

    «Лацио» будет биться за свой престиж, так что наверняка попытает счастье в атаке.

    У одних — солидное преимущество после первой встречи, другие будут играть на свой престиж, так что забьют и те, и другие. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.69

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