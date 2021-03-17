«Бавария»
«Бавария» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя топ-уровне. Еще бы, мюнхенцы лидируют в Бундеслиге, да и в Лиге чемпионов постараются добиться максимума.
В минувшем туре Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла «Вердер» (1:3). Теперь отрыв от ближайшего преследователя «РБ Лейпцига» вырос до четырех пунктов.
Вот и в Лиге чемпионов у команды Флика все спорится. Куда уж лучше, ведь в выездной встрече с «Лацио» (1:4) баварцы практически застолбили за собой выход в четвертьфинал.
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Впрочем, ни о какой расслабленности и речи быть не может. Немецкая машина, коей вполне резонно окрестить «Баварию», не намерена играть спустя рукава.
«Лацио»
Поражение в первой встрече сделало ответную встречу для римлян не иначе, как формальностью. Вот скажите, можно ли отыграться после домашних 1:4 от мощной «Баварии», да еще у нее в логове?!
По всей видимости, «Лацио» банально сыграет за собственный престиж. А вот огорчить оппонента римскому клубу вполне по силам. Как минимум, попробовать.
В минувшем туре Серии А лациале будто экономили силы на выезд в Мюнхен. Дома римляне с трудом одолели аутсайдера «Кротоне» (3:2).
К слову, в той встрече так и не смог отличиться Чиро Иммобиле. Так что ждем подвигов от лидера атак «Лацио» в этом поединке.
Прогноз на «Бавария» — «Лацио»
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.35, на ничью за 5.60, а на «Лацио» — за 8.80
Даже после сверхубедительной победы в первой встрече мюнхенцы не допустят недооценки соперника.
«Лацио» будет биться за свой престиж, так что наверняка попытает счастье в атаке.
У одних — солидное преимущество после первой встречи, другие будут играть на свой престиж, так что забьют и те, и другие. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.69