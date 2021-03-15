«Гент»
По итогам 29 сыгранных матчей «Гент» разместился на 11 позиции в турнирной таблице бельгийского первенства, уступая три пункта зоне плей-офф за Лигу Европы.
В рамках чемпионата страны «буйволы» имеют 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды праздновали виктории и пять раз делили очки со своими оппонентами.
В своей последней проведенной игре «сине-белые» на своей территории минимально переиграли «Остенде» (1:0), идущий сейчас на четвертой строке, а туром ранее они сыграли вничью 1:1 с соседом по турнирке «Мехеленом» на его поле.
В родных стенах в текущем чемпионате Бельгии «Гент» заработал 21 балл из 40. Коллектив добился шести викторий, пять раз был повержен и трижды играл вничью, разница мячей — 24:17.
«Брюгге»
«Брюгге» уверенно лидирует в чемпионате Бельгии, имея на своем счету после 29 матчей 67 очков и опережает ближайшего преследователя аж на 16 пунктов.
Последний раз в первенстве страны «черно-синие» проигрывали еще в середине декабря прошлого года, уступив тогда дома своему предстоящему противнику со счетом 0:1.
После того они выиграли десять встреч подряд (и половину из них «всухую»), а несколько дней тому назад прервали эту удачную серию, расписав выездную мировую с «Шарлеруа», сыграв 1:1.
Вне родных стен в текущем чемпионате «Брюгге» заработал 33 очка из 67. Команда выиграла десять игр, трижды расписала мировые и потерпела лишь одно фиаско, разница мячей — 32:8.
«Брюгге» не может одолеть «Гент» в последних трех поединках, дважды проиграв при одной ничьей.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брюгге» предлагают — 2.10.
На викторию «Гента» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.64.
Прогнозируем, что стремящийся пробиться в еврокубки «Гент» на своем поле обыграет уже без пяти минут чемпиона. Наша ставка на этот поединок — П1.