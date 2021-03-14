«Заря» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 марта, начало — в 18:00 мск. «Заря» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» проводит продуктивный отрезок. Мало того, что луганчане совсем недавно на выезде одолели «Шахтер» (0:1), так еще и приблизились к дуэту лидеров.

Минувший тур УПЛ принес команде Виктора Скрипника очередные три очка. «Заря» просто-таки деклассировала аутсайдера чемпионата «Львов» (4:0), причем по дублю оформили Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш.

В матче первого круга луганчане сыграли в Киеве вничью с «Динамо» (1:1). Да и вообще, «третья сила украинского футбола» уже давно никого не боится.

Все прогнозы на футбол

В пяти последних поединках с динамовцами у «Зари» довольно неплохая статистика. Одна победа при двух поражениях и двух паритетах — достойно, как для противостояний с грандом украинского футбола.

«Динамо» К

«Динамо» в минувшем туре чемпионата Украины добыло крайне важную для себя викторию. Киевляне уверенно переиграли «Минай» (3:0).

Вот только занятость на нескольких фронтах свежести явно не способствует. Вот и команда Мирчи Луческу наверняка вновь почувствует это на себе, ведь на неделе динамовцы представляли Украину в Лиги Европы. Неудачно — 0:2 от «Вильярреала».

Наверняка без ротации не обойдется, тем паче, «Динамо» К явно поставит на чемпионат. Именно возвращение в Киев золотых медалей — приоритетная задача на нынешний сезон, стоящая перед Луческу.

Киевляне сыграют травмированного Дениса Попова. Зато восстановился лидер атак команды Виктор Цыганков, да и остальные ведущие игроки рвутся в бой.

«Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 2.45, на ничью за 3.50, а на «Зарю» — за 2.80

Луганчане давно на равных играют с грандами, к тому же будут иметь запас свежести.

Динамовцы лидируют в чемпионате, и наверняка постараются сохранить отрыв от традиционного конкурента «Шахтера».

Для киевлян «Заря» является крайне неудобным оппонентом, вот и в этом поединке гости со старта испытают трудности. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К во 2 тайме с коэффициентом 2.72