14 марта на стадионе «Ренато Даль'Ара» «Болонья» сыграет с «Сампдорией» в рамках 27 тура Серии А. Начало поединка в 14:30 мск. «Болонья» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» перед этой игрой имеет всего одну победу в пяти последних турах. Более того, команда проиграла два матча подряд. Сначала хозяева уступили «Кальяри» 0:1, а затем и «Наполи» 1:3.

До этой серии «Болонья» не проигрывала 4 тура — 2 победы и 2 ничьи. Двумя самыми примечательными результатами из этих четырех является ничья с «Сассуоло» (1:1) и победа над «Лацио» (2:0).

Сейчас команда занимает 12 место в таблице Серии А. У нее в активе 28 очков после 26 матчей.

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«Сампдория»

У «Сампдории» дела идут немного хуже, поскольку серия без побед у команды затянулась на 4 поединка — 2 ничьи и 2 поражения. Но справедливости ради, отметим, что проиграли гости «Лацио» (0:1) и «Аталанте» (0:2).

После двух фиаско подряд «Блучеркьяти» разошлись миром с «Дженоа» (1:1) и «Кальяри» (2:2). В обоих случаях «Сампа» первой пропускала, однако «Сардинийцев» она еще могла обыграть, но упустила победу на последних секундах.

«Сампдория» находится на экваторе турнирной таблицы. У команды на счету 32 очка после 9 побед, 5 ничьих и 12 поражений.

Не сыграют Эрнесто Торрегросса (травма) и Омар Колли (перебор желтых).

Прогноз и ставка

На бумаге фаворитом является «Болонья» — 2.31 и 3.35 соответственно. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.25.

«Болонья» не зря имеет небольшой перевес. Она победила «Сампдорию» в первом круге (2:1). Такой же результат был во втором круге прошлого сезона. Кроме того, до серии поражений команда показала неплохой отрезок.

«Сампдория» пропускала первой в четырех последних поединках. Можно заиграть ставку «Первый гол: "Болонья" » с коэффициентом 1.72.