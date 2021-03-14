«Болонья»
«Болонья» перед этой игрой имеет всего одну победу в пяти последних турах. Более того, команда проиграла два матча подряд. Сначала хозяева уступили «Кальяри» 0:1, а затем и «Наполи» 1:3.
До этой серии «Болонья» не проигрывала 4 тура — 2 победы и 2 ничьи. Двумя самыми примечательными результатами из этих четырех является ничья с «Сассуоло» (1:1) и победа над «Лацио» (2:0).
Сейчас команда занимает 12 место в таблице Серии А. У нее в активе 28 очков после 26 матчей.
В спике травмированных числятся Федерико Сантандер и Паоло Фараго.
«Сампдория»
У «Сампдории» дела идут немного хуже, поскольку серия без побед у команды затянулась на 4 поединка — 2 ничьи и 2 поражения. Но справедливости ради, отметим, что проиграли гости «Лацио» (0:1) и «Аталанте» (0:2).
После двух фиаско подряд «Блучеркьяти» разошлись миром с «Дженоа» (1:1) и «Кальяри» (2:2). В обоих случаях «Сампа» первой пропускала, однако «Сардинийцев» она еще могла обыграть, но упустила победу на последних секундах.
«Сампдория» находится на экваторе турнирной таблицы. У команды на счету 32 очка после 9 побед, 5 ничьих и 12 поражений.
Не сыграют Эрнесто Торрегросса (травма) и Омар Колли (перебор желтых).
Прогноз и ставка
На бумаге фаворитом является «Болонья» — 2.31 и 3.35 соответственно. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.25.
«Болонья» не зря имеет небольшой перевес. Она победила «Сампдорию» в первом круге (2:1). Такой же результат был во втором круге прошлого сезона. Кроме того, до серии поражений команда показала неплохой отрезок.
«Сампдория» пропускала первой в четырех последних поединках. Можно заиграть ставку «Первый гол: "Болонья" » с коэффициентом 1.72.