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    «Сассуоло» и «Верона» обменяются голами

    «Сассуоло» — «Верона». Прогноз (к. 1.66) и ставка на матч Серии А 13 марта 2021 года

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    Доменико Берарди
    В поединке 27 тура итальянской Серии А «Сассуоло» сыграет с «Вероной» на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре». Игра запланирована на 13 марта 17:00 мск. «Сассуоло» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Марта 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 17:00 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Сассуоло»

    Этот матч является для «Сассуоло» очередной возможностью прервать серию без побед, которая насчитывает уже 3 поединка. «Черно-зеленые» не смогли победить в 4 из 5 матчей чемпионата и в итоге потеряли несколько позиций.

    Хозяева выигрывали последний раз 14 февраля, когда на выезде одолели «Кротоне» 2:1. После этого у команды было две ничьи — с «Болоньей» (1:1) и «Наполи» (3:3). 6 марта «Сассуоло» потерпел поражение от «Удинезе» 0:2.

    За 25 туров клуб набрал 36 очков — 9 побед, 9 ничьих и 7 поражений. Также отметим, что на своем поле «Сассуоло» не выигрывал в четырех поединках подряд и в рамках домашней статистики занимает уже 14 место.

    Все прогнозы на Серию А

    Травмированы Джереми Бога, Влад Кирикеш, Филиппо Романья и Мехди Бурабиа.

    «Верона»

    «Верона» является соседом «Сассуоло» по турнирной таблице. У нее на два пункта больше, но по результатам тоже не все так просто.

    «Мастифы» выиграли только один матч из четырех последних. На выезде им удалось разгромить «Беневенто» 3:0. Предшествовали этому результаты ничьи с «Дженоа» 2:2 и «Ювентусом» 1:1.

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    • В прошлом туре «Верона» проиграла «Милану» 0:2. Это было восьмое поражение команды в сезоне, однако побед у нее все же больше (10).

    Травмированы Никола Калинич, Роналду Виейра и Эбрима Колли.

    Прогноз и ставка

    На бумаге перевес выглядит незначительным — 2.44 на «Сассуоло» и 3.15 на «Верону». Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.20.

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    У обеих команд сейчас не совсем удачный период. Обе пропускают и показывают нестабильные результаты. «Сассуоло» пропускал в четырех матчах подряд, а «Верона» в 3 из 4.

    Предлагаем заиграть ставку «Обе забьют». Этот исход букмекеры предлагают с котировкой 1.66.

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