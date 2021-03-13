В субботу, 13 марта, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» сыграет с «Удинезе» в 27-м туре итальянской Серии А. Начало матча — в 22:45 по мск. «Дженоа» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

После 26 сыгранных поединков «Дженоа» находится на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 27 очков, оторвавшись уже на семь баллов от зоны вылета.

В своем последнем проведенном поединке «грифоны» минимально проиграли на выезде «Роме» со счетом 0:1, а перед этим они поделили очки в генуэзском дерби с «Сампдорией» (1:1).

Еще ранее генуэзцы потерпели гостевое фиаско от «Интера» (0:3), прервавшее на тот момент их 7-матчевую беспроигрышную серию, где они выиграли в четырех играх и трижды сыграли вничью.

Все прогнозы на футбол

На своем стадионе «Дженоа» в текущем розыгрыше Серии А выиграл четыре игры, столько же игр свел вничью и пять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 19:20.

«Удинезе»

«Удинезе» с 32 набранными пунктами разместилась на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, и в лучшем случае может рассчитывать на попадание в первую десятку.

Фриульцы за минувшие девять встреч первенства уступили только раз, месяце тому назад крупно проиграв в гостях «Роме» со счетом 0:3. Также в этот период они по четыре раза побеждали и играли вничью.

В своей последней проведенной игре «маленькие зебры» на своем поле обыграли «Сассуоло» (2:0), а туром ранее они на выезде смогли устоять против «Милана», сыграв 1:1.

Вне родных стен «Удинезе» в этом розыгрыше Серии А выиграл три поединка, пять раз играл вничью и столько же раз делил очки с оппонентами, разница мячей — 17:22.

В первом круге «Удинезе» дома обыграл «Дженоа» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне фриульцы в играх с «грифонами» набрали четыре очка, победив 3:1 в гостях и сыграв 2:2 на своей арене.

«Дженоа» — «Удинезе». Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Удинезе» предлагают — 2.57.

На викторию «Дженоа» дают — 3.46, ничья оценена — в 2.96.

В последних сезонах эти команды между собой играли результативно, забив в четырех из пяти случаев на двоих более пары мячей. Прогнозируем, что и сейчас они сподобятся на несколько результативных ударов.