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    «Ньюкасл» и «Астон Вилла» сохранят нули на табло?

    «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 3.60) и ставки на чемпионат Англии по футболу 12 марта 2021 года

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    «Ньюкасл» одержал лишь две победы предыдущих 15-ти матчах АПЛ
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Марта 2021 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» по-прежнему находится радом с зоной вылета. Хозяева занимают 16-е место, опережая идущий 18-м «Фулхэм» всего лишь на одно очко.

    На самом деле, «сороки» уже давно находятся в ужасном состоянии. В предыдущих 15-ти матчах в АПЛ у команды Стива Брюса лишь две победы.

    Последний раз на данный момент «Ньюкасл» выигрывал в начале февраля, когда взял три очка в матче против «Саутгемптона».

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    Немного позитива добавили недавние встречи с «Вулверхэмптоном» и «Вест Бромвичем» — обе завершились вничью, а «Ньюкасл» в общей сложности пропустил лишь один мяч.

    «Астон Вилла»

    Тем временем «Астон Вилла» опустилась в середину турнирной таблицы. Гости сейчас девятые, но, в отличие от конкурентов, у них еще есть игра в запасе. Не исключено, что «Вилла» еще поборется за путевку в Лигу Европы.

    «Астон Вилла» выиграла только один из пяти предыдущих матчей. Не в последнюю очередь из-за травмы Джека Грилиша, которого очень не хватает в атаке. Не исключено, что он пропустит и ближайшую игру.

    Также интересно, что команда Дина Смита последний раз забивала больше одного мяча еще в конце января. Три последние победы «Астон Вилла» одержала со счетом 1:0.

    «Астон Вилла» потерпела только одно поражения в четырех предыдущих матчах в гостях.

    «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Астон Виллы» — за 2.05.

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    У «Ньюкалс» тоже есть кадровые проблемы, игру пропустят Аллан Сен-Максимен, Мигель Альмирон и Каллум Уилсон, которые, как правило, создают всю остроту у чужих ворот. Без них хозяевам будет крайне сложно рассчитывать на победу.

    «Астон Вилла» при этом тоже в последнее время выглядит не так бодро, как в конце прошлого года.

    Скорее всего, игра получится скучной. Ставка — ничья за 3.60.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 8.40. Этот результат порадует и хозяев, и гостей.

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