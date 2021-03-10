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    «ПСЖ» снова унизит «Барселону»?

    ПСЖ — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 3.62) на футбол, Лигу чемпионов, 10 марта 2021 года

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    Неймар успел восстановиться после травмы к ответному матчу с «Барселоной»
    «ПСЖ» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 марта в Париже, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Барселона Барселона
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    «ПСЖ»

    4:1 — с таким счетом «ПСЖ» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу». Результат, который практически не оставляет вариантов, все предельно ясно. Нынешняя «Барса» вряд ли сможет совершить камбэк, подобный тому, который четыре года назад свел с ума всю футбольную Европы.

    В первом матче «ПСЖ» героем стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик. В тени молодого француза остался даже Лионель Месси, за 90 минут так ни разу и не пробивший в створ чужих ворот.

    Но отметить также стоит и главного тренера парижан Маурисио Почеттино. Аргентинец очень четко угадал с выбором игроков на матчи и с тактикой. По ходу матча складывалось ощущение, что «Барса» уперлась в бетонную стену.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Сразу же после триумфа на «Камп Ноу» проиграл на своем поле «Монако». С одной стороны, это довольно неожиданно, но с другой, в этом нет ничего необычного. Чемпионат Франции уже давно не мотивирует звезд «ПСЖ». Но зато «Барселона» точно увидела, как надо играть против Парижа.

    Важная новость: в домашнем матче против «Барселоны» за «ПСЖ», скорее всего, сыграет Неймар. Бразилец полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле.

    «Барселона»

    «Барселона», несмотря на сокрушительное поражение от «Пари Сен-Жермен» в первой игре, довольно быстро пришла в себя. Был, правда, не очень удачный матч с «Кадисом» (1:1) с точки зрения результата, но по игре и настрою повода для очередной порции критики каталонский клуб пока не давал.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На прошлой неделе «Барса» вышла в финал Кубка Испании. Сине-гранатовые в 1/2 финала прошли «Севилью», отыгравшись с 0:2 после первого матча. На «Камп Ноу» команда Рональда Кумана с трудом перевела игру в овертайм, но в целом рассуждать о везении нет смысла, «Барселона» была лучше.

    Кроме того, в предпоследний день февраля, «Барселона» обыграла «Севилью» еще и в рамках Ла Лиги. И это тоже был очень качественный матч.

  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
  • Реакция СМИ на крупную победу «ПСЖ» над «Барселоной»
  • 17/02/2021

    • А уже перед поездкой в Париж «Барселона» одержала победу над «Осасуной», благодаря чему поднялась в таблице Ла Лиги на второе место, а отставание от «Атлетико» теперь составляет лишь три очка.

    ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Барселоны» — за 3.12.

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    У Парижа есть преимущество в три мяча. Когда-то «ПСЖ» в противостоянии с «Барсой» не хватило даже более внушительной форы, но рассчитывать сейчас на повторение этой истории просто бессмысленно. Нынешняя «Барселона» нередко радует игрой, но ресурсов для столь внушительных камбэков у нее теперь явно недостаточно.

    Ну и если за «ПСЖ» в этом матче еще и Неймар будет играть, «Барселона», скорее всего, снова получит полную кошелку.

    Ставка - победа «Пари Сен-Жермен» с форой (-1,5) за 3.62. У «Барсы», кстати, не будет Жерара Пике, который снова травмировал колено.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «ПСЖ» в обоих таймах за 6.35. Неймар и Мбаппе точно не станут жалеть «Барселону».

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