«Марсель»
«Марсель» в начале февраля покинул Андре Виллаш-Боаш, а 26 февраля команду возглавил Хорхе Сампаоли.
В первом матче под руководством аргентинца «Марсель» сыграл вничью с «Лионом» — 1:1. Это вторая подряд ничья для клуба с таким счетом — ранее со счетом 1:1 завершился матч с «Нантом».
Но затем провансальцы потерпели два поражения. Сперва на своем поле они уступили в чемпионате лидеру «Лиллю» (0:2), затем на выезде в Кубке Франции «Кане Руссийону» (1:2).
В Лиге 1 «Марсель» занимает восьмое место, но в случае победы станет шестым. У команды в активе 39 очков и от зоны ЛЧ ее отделяет целая пропасть — 20 пунктов.
«Ренн»
«Ренн» в минувшем туре чемпионата Франции уступил. На выезде бретонский клуб проиграл «Лиону» (0:1).
Сейчас команда занимает 10 место в турнирной таблице с 38 очками в активе. При этом атака «Ренна» выглядит не лучшим образом: в 27 матчах забито только 33 мяча.
А вот обороняется «Ренн» куда более успешно. В 27 поединках команда пропустила 31 гол, что является довольно неплохим результатом.
Тем не менее, клуб проиграл пять предыдущих матчей кряду во всех турнирах. А выиграть ему не удается уже восемь поединков при двух ничьих.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37.