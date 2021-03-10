«Марсель» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 марта, начало — в 21:00 мск. «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в начале февраля покинул Андре Виллаш-Боаш, а 26 февраля команду возглавил Хорхе Сампаоли.

В первом матче под руководством аргентинца «Марсель» сыграл вничью с «Лионом» — 1:1. Это вторая подряд ничья для клуба с таким счетом — ранее со счетом 1:1 завершился матч с «Нантом».

Но затем провансальцы потерпели два поражения. Сперва на своем поле они уступили в чемпионате лидеру «Лиллю» (0:2), затем на выезде в Кубке Франции «Кане Руссийону» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В Лиге 1 «Марсель» занимает восьмое место, но в случае победы станет шестым. У команды в активе 39 очков и от зоны ЛЧ ее отделяет целая пропасть — 20 пунктов.

«Ренн»

«Ренн» в минувшем туре чемпионата Франции уступил. На выезде бретонский клуб проиграл «Лиону» (0:1).

Сейчас команда занимает 10 место в турнирной таблице с 38 очками в активе. При этом атака «Ренна» выглядит не лучшим образом: в 27 матчах забито только 33 мяча.

А вот обороняется «Ренн» куда более успешно. В 27 поединках команда пропустила 31 гол, что является довольно неплохим результатом.

Тем не менее, клуб проиграл пять предыдущих матчей кряду во всех турнирах. А выиграть ему не удается уже восемь поединков при двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37.