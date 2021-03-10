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    Поднимется ли «Марсель» на шестое место?

    «Марсель» — «Ренн». Прогноз (к. 2.37) и ставки на чемпионат Франции 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ренн»
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    «Марсель» проиграл два прошлых матча
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 марта, начало — в 21:00 мск. «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Марта 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Марсель»

    «Марсель» в начале февраля покинул Андре Виллаш-Боаш, а 26 февраля команду возглавил Хорхе Сампаоли.

    В первом матче под руководством аргентинца «Марсель» сыграл вничью с «Лионом» — 1:1. Это вторая подряд ничья для клуба с таким счетом — ранее со счетом 1:1 завершился матч с «Нантом».

    Но затем провансальцы потерпели два поражения. Сперва на своем поле они уступили в чемпионате лидеру «Лиллю» (0:2), затем на выезде в Кубке Франции «Кане Руссийону» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В Лиге 1 «Марсель» занимает восьмое место, но в случае победы станет шестым. У команды в активе 39 очков и от зоны ЛЧ ее отделяет целая пропасть — 20 пунктов.

    «Ренн»

    «Ренн» в минувшем туре чемпионата Франции уступил. На выезде бретонский клуб проиграл «Лиону» (0:1).

    Сейчас команда занимает 10 место в турнирной таблице с 38 очками в активе. При этом атака «Ренна» выглядит не лучшим образом: в 27 матчах забито только 33 мяча.

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    • А вот обороняется «Ренн» куда более успешно. В 27 поединках команда пропустила 31 гол, что является довольно неплохим результатом.

    Тем не менее, клуб проиграл пять предыдущих матчей кряду во всех турнирах. А выиграть ему не удается уже восемь поединков при двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37.

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