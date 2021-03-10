10 марта в рамках 20-го тура Бундеслиги в Билефельде «Арминия» сыграет с «Вердером». Начало игры — в 20:30 по мск. «Арминия» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» с 19 набранными пунктами сейчас находится в зоне переходных матчей (16 позиция), уступая двумя очками 15 спасительной строке, а прямой вылет опережает на балл.

В позапрошлом клуб из Билефельда потерпел выездной разгром от «Боруссии» Д (0:3), а туром ранее он крупно проиграл «Вольфсбургу» с таким же счетом.

В предыдущем туре коллектив на своем поле разошелся миром в домашнем поединке с «Унион» Берлином — 0:0.

Все прогнозы на Бундеслигу

За последние шесть встреч первенства «синие» набрали всего два очка, также сенсационно сыграв 3:3 в Мюнхене с «Баварией». В остальных четырех играх они уступили и трижды с крупным результатом.

«Вердер»

Сейчас «Вердер» с 27 набранными очками находится на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, оторвавшись на восемь пунктов от опасной зоны.

В своей предпоследней проведенной игре первенства бременцы добились домашней виктории над крепким «Айнтрахтом» (2:1), а туром ранее потерпели крупное поражение в гостях у «Хоффенхайма» (0:4).

Это фиаско стало для «музыкантов» первым за пять игр Бундеслиги. В прошлом туре коллектив не сумел переиграть на выезде «Кельн» (0:0).

Клубу победить удалось всего три раза за минувшие 10 поединков чемпионата. Причем две из трех побед были гостевыми.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Вердер» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.