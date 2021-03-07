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    «Урал» с «Уфой» начнут без разведки

    «Урал» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, РПЛ, 7 марта 2021 года

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    Александр Беленов
    «Урал» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 марта, начало — в 14:00 мск. «Урал» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2021 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Урал»

    «Урал» в нынешнем сезоне бьется за сохранение в РПЛ. Сейчас команда занимает 12 место, имея в своем активе 22 очка.

    Прошедшая неделя для екатеринбуржцев выдалась неудачной. В чемпионате команда на выезде проиграла «Химкам» (2:1), после чего, уже в рамках Кубка России, уступила «Уфе» (3:0).

    Атакует «Урал» откровенно слабовато, соорудив лишь 18 мячей в 20 матчах. При этом оборона команды действует не так монолитно (25 пропущенных мячей).

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    Свежее поражение от уфимцев может крайне негативно повлиять и на исход этой встречи. Успеет ли «Урал» восстановиться психологически от кубкового разгрома — та еще задачка с двумя неизвестными.

    «Уфа»

    «Уфа» нынешний сезон рискует провалить. Правда, с назначением на тренерский мостик Рашида Рахимова появилась некоторая надежда на спасение.

    Сейчас команда занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице с 13 очками в активе. При этом атака «Уфы» выглядит уж очень скромно: в 20 матчах забито всего 15 мячей.

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    • Между тем, пропускает «Уфа» частенько. 33 мяча в 20 матчах — с такими показателями выжить в РПЛ будет крайне затруднительно.

    В первом круге уфимцы дома проиграли «Уралу» (1:2). Между тем, с тех пор изменилось многое, что и подтвердил недавний кубковый матч этих команд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 2.22, на ничью за 3.19, а на «Уфу» — за 3.80

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    Хозяева едва ли успеют опомниться после недавней кубковой коллизии.

    «Уфа» будет цепляться за очки, иначе вылет в ФНЛ станет весьма реальным сценарием.

    В матчах примерно равных по классу оппонентов зачастую многое решает быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.92

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