«Урал» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 марта, начало — в 14:00 мск. «Урал» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» в нынешнем сезоне бьется за сохранение в РПЛ. Сейчас команда занимает 12 место, имея в своем активе 22 очка.

Прошедшая неделя для екатеринбуржцев выдалась неудачной. В чемпионате команда на выезде проиграла «Химкам» (2:1), после чего, уже в рамках Кубка России, уступила «Уфе» (3:0).

Атакует «Урал» откровенно слабовато, соорудив лишь 18 мячей в 20 матчах. При этом оборона команды действует не так монолитно (25 пропущенных мячей).

Все прогнозы на РПЛ

Свежее поражение от уфимцев может крайне негативно повлиять и на исход этой встречи. Успеет ли «Урал» восстановиться психологически от кубкового разгрома — та еще задачка с двумя неизвестными.

«Уфа»

«Уфа» нынешний сезон рискует провалить. Правда, с назначением на тренерский мостик Рашида Рахимова появилась некоторая надежда на спасение.

Сейчас команда занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице с 13 очками в активе. При этом атака «Уфы» выглядит уж очень скромно: в 20 матчах забито всего 15 мячей.

Между тем, пропускает «Уфа» частенько. 33 мяча в 20 матчах — с такими показателями выжить в РПЛ будет крайне затруднительно.

В первом круге уфимцы дома проиграли «Уралу» (1:2). Между тем, с тех пор изменилось многое, что и подтвердил недавний кубковый матч этих команд.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 2.22, на ничью за 3.19, а на «Уфу» — за 3.80

Хозяева едва ли успеют опомниться после недавней кубковой коллизии.

«Уфа» будет цепляться за очки, иначе вылет в ФНЛ станет весьма реальным сценарием.

В матчах примерно равных по классу оппонентов зачастую многое решает быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.92