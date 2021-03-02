«Партизан» сыграет на своем поле с «Войводиной» в рамках 25-го тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 18:00 мск. «Партизан» — «Войводина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

«Партизан» проводит весьма посредственный сезон. Да, команда навязывает борьбу традиционному оппоненту «Црвене Звезде», но пока, все же, отстает.

Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 59 очков. «Партизан» мощно атакует, забив в 24 матчах 59 мячей. При этом оборона «Партизана» также отличается надежностью — 13 пропущенных мячей.

В минувшем туре белградцы на выезде буквально разнесли в клочья «Инджию». В ворота соперников «Партизан» отгрузил 6 безответных мячей.

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Поединки против «Войводины» для команды в последнее время складываются тяжело. В трех последних встречах «Партизан» неизменно уступал.

«Войводина»

«Войводина» в минувшем туре чемпионата разжилась тремя очками. Дома команда минимально одолела «Напредак».

Сейчас команда из Нови-Сада занимает 3 место в турнирной таблице с 50 очками в активе. При этом атака «Войводины» выглядит не столь грозно: всего 44 гола в 24 поединках.

А вот обороняется «Войводина» еще менее успешно. В 17 матчах команда пропустила 24 мяча, что весьма скромно, учитывая амбиции клуба.

Сейчас задача номер один у команды — сохранение 3 позиции. Отрыв от идущих четвертыми «Чукаричек» составляет 2 пункта.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 1.45, на ничью за 3.80, а на «Войводину» — за 6.30

Хозяева в последних матчах выступают весьма уверенно, обыгрывая одного оппонента за другим.

Гости ныне нестабильны, однако в последнее время удачно играют против «Партизана».

«Партизан» борется за чемпионский титул, к тому же в последних матчах демонстрирует образцовые результаты. Пора исправлять положение. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70