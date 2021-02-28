«Шахтер» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 18:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

«Шахтер» в нынешнем сезоне по традиции борется за чемпионский титул. Сейчас команда занимает 2 место, на один пункт отставая от извечного конкурента «Динамо».

Луиш Каштру пока справляется со своими обязанностями. И в Лиге Европы «горняки» шагнули в следующий раунд, и в чемпионате имеют все шансы добыть золотые медали.

С «Зарей» у дончан матчи традиционно проходят на нервах. Вот и в первом круге была зафиксирована боевая ничья (2:2).

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Вообще же, в 5 последних матчах с луганчанами «Шахтер» выиграл дважды при одном поражении. Так что легкой прогулки у действующего чемпиона Украины явно не предвидится.

«Заря»

«Заря» в минувшем туре чемпионата Украины добыла минимальную викторию. На выезде луганчане минимально одолели «Мариуполь».

Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице с 26 очками. Причем отставание от идущего строчкой выше «Шахтера» измеряется лишь 7 очками при наличии матча в запасе.

Команда Виктора Скрипника демонстрирует симпатичный футбол, и уж точно никого не боится. Тем более, можно сыграть на усталости соперника, связанного с его занятостью в Лиге Европы.

Пока луганчане в текущем календарном году идут без потерь. Еще до победы над «Мариуполем» команда Скрипника одолела конкурента в борьбе за «бронзу» «Десну» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Зарю» — за 5.80

Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении фактически два равнозначных состава, и явно не намерены терять очки.

Гости давно проявили себя как колючий оппонент, к тому же у луганчан имеются свои честолюбивые цели.

Дончанам явно не хватит свежести, к тому же «Заря» отлично атакует. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» +1.25 с коэффициентом 1.70