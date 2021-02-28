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    «Заря» даст бой «Шахтеру»

    «Шахтер» Донецк — «Заря». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, УПЛ, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Заря»
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    «Шахтер» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 18:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Февраля 2021 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 18:00 Заря Заря
  • Луганск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Шахтер»

    «Шахтер» в нынешнем сезоне по традиции борется за чемпионский титул. Сейчас команда занимает 2 место, на один пункт отставая от извечного конкурента «Динамо».

    Луиш Каштру пока справляется со своими обязанностями. И в Лиге Европы «горняки» шагнули в следующий раунд, и в чемпионате имеют все шансы добыть золотые медали.

    С «Зарей» у дончан матчи традиционно проходят на нервах. Вот и в первом круге была зафиксирована боевая ничья (2:2).

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    Вообще же, в 5 последних матчах с луганчанами «Шахтер» выиграл дважды при одном поражении. Так что легкой прогулки у действующего чемпиона Украины явно не предвидится.

    «Заря»

    «Заря» в минувшем туре чемпионата Украины добыла минимальную викторию. На выезде луганчане минимально одолели «Мариуполь».

    Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице с 26 очками. Причем отставание от идущего строчкой выше «Шахтера» измеряется лишь 7 очками при наличии матча в запасе.

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  • 22/02/2021

    • Команда Виктора Скрипника демонстрирует симпатичный футбол, и уж точно никого не боится. Тем более, можно сыграть на усталости соперника, связанного с его занятостью в Лиге Европы.

    Пока луганчане в текущем календарном году идут без потерь. Еще до победы над «Мариуполем» команда Скрипника одолела конкурента в борьбе за «бронзу» «Десну» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Зарю» — за 5.80

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    Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении фактически два равнозначных состава, и явно не намерены терять очки.

    Гости давно проявили себя как колючий оппонент, к тому же у луганчан имеются свои честолюбивые цели.

    Дончанам явно не хватит свежести, к тому же «Заря» отлично атакует. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» +1.25 с коэффициентом 1.70

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