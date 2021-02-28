«Шахтер»
«Шахтер» в нынешнем сезоне по традиции борется за чемпионский титул. Сейчас команда занимает 2 место, на один пункт отставая от извечного конкурента «Динамо».
Луиш Каштру пока справляется со своими обязанностями. И в Лиге Европы «горняки» шагнули в следующий раунд, и в чемпионате имеют все шансы добыть золотые медали.
С «Зарей» у дончан матчи традиционно проходят на нервах. Вот и в первом круге была зафиксирована боевая ничья (2:2).
Вообще же, в 5 последних матчах с луганчанами «Шахтер» выиграл дважды при одном поражении. Так что легкой прогулки у действующего чемпиона Украины явно не предвидится.
«Заря»
«Заря» в минувшем туре чемпионата Украины добыла минимальную викторию. На выезде луганчане минимально одолели «Мариуполь».
Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице с 26 очками. Причем отставание от идущего строчкой выше «Шахтера» измеряется лишь 7 очками при наличии матча в запасе.
Команда Виктора Скрипника демонстрирует симпатичный футбол, и уж точно никого не боится. Тем более, можно сыграть на усталости соперника, связанного с его занятостью в Лиге Европы.
Пока луганчане в текущем календарном году идут без потерь. Еще до победы над «Мариуполем» команда Скрипника одолела конкурента в борьбе за «бронзу» «Десну» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Зарю» — за 5.80
Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении фактически два равнозначных состава, и явно не намерены терять очки.
Гости давно проявили себя как колючий оппонент, к тому же у луганчан имеются свои честолюбивые цели.
Дончанам явно не хватит свежести, к тому же «Заря» отлично атакует. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» +1.25 с коэффициентом 1.70