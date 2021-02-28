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    «Наполи» потеряет очки в игре с «Беневенто»?

    «Наполи» — «Беневенто». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Италии 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Беневенто»
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    Лоренцо Инсинье
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Беневенто» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 февраля в Неаполе, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Наполи»

    С чемпионскими амбициями «Наполи» уже попрощался, но у команды по-прежнему остаются хорошие шансы на попадание в топ-4. На данный момент неаполитанцы занимают седьмое место, но отставание от конкурентов не такое уж и внушительное, все рядом.

    Ранее на этой неделе «Наполи» выиграл дома у «Гранады», но по сумму двух матчей в следующий раунд Лиги Европы вышли испанцы, забивший в итоге на один мяч больше.

    В Серии А «Наполи» в последнее время тоже чередует победы с поражениями. В прошлом туре команда Дженнаро Гаттузо с треском проиграла на выезде «Аталанте», но перед этим была домашняя победа над «Ювентусом».

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    • Но определенная закономерность тут все же есть. «Наполи», в основном, теряет очки в гостях. Тогда как в семи предыдущих турах на своем поле неаполитанцы одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение.

    «Беневенто»

    Тем временем «Беневенто» опустился на 15-е место. Последний раз этот скромный клуб побеждал еще в начале января.

    С тех пор безвыигрышная серия команды Филиппо Индзаги достигла семи матчей. Правда, тут важно отметить, что четырех из пяти последних матчей с участием «Беневенто» завершились вничью.

    В том числе встреча с «Ромой» в прошлом туре. «Беневенто» почти весь второй тайм провел вдесятером, но все-таки выстоял — 0:0.

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    «Беневенто» смог набрать очки в шести из 11-ти гостевых матчей в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» букмекеры предлагают поставить за 1.43, на ничью за 4.95, а на «Беневенто» — за 8.10.

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    В первом круге «Наполи» с трудом выиграл у «Беневенто», матч получился чересчур напряженным. Чего-то подобного стоит ожидать и сейчас. Хозяева в последнее время уязвимы.

    Ставка - обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме за 3.20.

    «Беневенто» в таком матче абсолютно нечего терять. Либо гости будут ловить соперника на контратаках, либо пытаться забить ответный мяч.

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