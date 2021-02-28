«Наполи»
С чемпионскими амбициями «Наполи» уже попрощался, но у команды по-прежнему остаются хорошие шансы на попадание в топ-4. На данный момент неаполитанцы занимают седьмое место, но отставание от конкурентов не такое уж и внушительное, все рядом.
Ранее на этой неделе «Наполи» выиграл дома у «Гранады», но по сумму двух матчей в следующий раунд Лиги Европы вышли испанцы, забивший в итоге на один мяч больше.
В Серии А «Наполи» в последнее время тоже чередует победы с поражениями. В прошлом туре команда Дженнаро Гаттузо с треском проиграла на выезде «Аталанте», но перед этим была домашняя победа над «Ювентусом».
Но определенная закономерность тут все же есть. «Наполи», в основном, теряет очки в гостях. Тогда как в семи предыдущих турах на своем поле неаполитанцы одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение.
«Беневенто»
Тем временем «Беневенто» опустился на 15-е место. Последний раз этот скромный клуб побеждал еще в начале января.
С тех пор безвыигрышная серия команды Филиппо Индзаги достигла семи матчей. Правда, тут важно отметить, что четырех из пяти последних матчей с участием «Беневенто» завершились вничью.
В том числе встреча с «Ромой» в прошлом туре. «Беневенто» почти весь второй тайм провел вдесятером, но все-таки выстоял — 0:0.
«Беневенто» смог набрать очки в шести из 11-ти гостевых матчей в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
На победу «Наполи» букмекеры предлагают поставить за 1.43, на ничью за 4.95, а на «Беневенто» — за 8.10.
В первом круге «Наполи» с трудом выиграл у «Беневенто», матч получился чересчур напряженным. Чего-то подобного стоит ожидать и сейчас. Хозяева в последнее время уязвимы.
Ставка - обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.11.
Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме за 3.20.
«Беневенто» в таком матче абсолютно нечего терять. Либо гости будут ловить соперника на контратаках, либо пытаться забить ответный мяч.