«Наполи» сыграет на своем поле с «Беневенто» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 февраля в Неаполе, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

С чемпионскими амбициями «Наполи» уже попрощался, но у команды по-прежнему остаются хорошие шансы на попадание в топ-4. На данный момент неаполитанцы занимают седьмое место, но отставание от конкурентов не такое уж и внушительное, все рядом.

Ранее на этой неделе «Наполи» выиграл дома у «Гранады», но по сумму двух матчей в следующий раунд Лиги Европы вышли испанцы, забивший в итоге на один мяч больше.

В Серии А «Наполи» в последнее время тоже чередует победы с поражениями. В прошлом туре команда Дженнаро Гаттузо с треском проиграла на выезде «Аталанте», но перед этим была домашняя победа над «Ювентусом».

Но определенная закономерность тут все же есть. «Наполи», в основном, теряет очки в гостях. Тогда как в семи предыдущих турах на своем поле неаполитанцы одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение.

«Беневенто»

Тем временем «Беневенто» опустился на 15-е место. Последний раз этот скромный клуб побеждал еще в начале января.

С тех пор безвыигрышная серия команды Филиппо Индзаги достигла семи матчей. Правда, тут важно отметить, что четырех из пяти последних матчей с участием «Беневенто» завершились вничью.

В том числе встреча с «Ромой» в прошлом туре. «Беневенто» почти весь второй тайм провел вдесятером, но все-таки выстоял — 0:0.

Все прогнозы на Серию А

«Беневенто» смог набрать очки в шести из 11-ти гостевых матчей в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» букмекеры предлагают поставить за 1.43, на ничью за 4.95, а на «Беневенто» — за 8.10.

В первом круге «Наполи» с трудом выиграл у «Беневенто», матч получился чересчур напряженным. Чего-то подобного стоит ожидать и сейчас. Хозяева в последнее время уязвимы.

Ставка - обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме за 3.20.

«Беневенто» в таком матче абсолютно нечего терять. Либо гости будут ловить соперника на контратаках, либо пытаться забить ответный мяч.