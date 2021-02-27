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    «Быки» затопчут «жеребцов»?

    «Лейпциг» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, Бундеслига, 27 февраля 2021 года

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    Александер Серлот
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Февраля 2021 года
    РБ Лейпциг
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  • Мёнхенгладбах
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» в текущем сезоне борется за Серебряную салатницу. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 47 очков.

    Команда атакует не особо результативно, забив 40 мячей в 22 матчах. При этом оборона «РБ Лейпциг» действует надежнее всех в Бундеслиге — 18 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «быки» на выезде одолели «Герту» (0:3). К слову, отставание от лидера чемпионата «Баварии» сократилось до двух очков, так что интрига в Бундеслиге жива.

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    Поединки против «жеребцов» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла в трех при одном поражении.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    «Боруссия» М в минувшем туре чемпионата по-настоящему опозорилась. Дома «жеребцы» уступили аутсайдеру «Майнцу» (1:2).

    Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. При этом атака гладбахцев выглядит не так грозно: в 22 матчах забито 38 мячей.

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    • А вот пропускает «Боруссия» М многовато. 33 мяча в 22 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями даже минимальный подъем выглядит проблематичным.

    Сейчас гандикап от шестого места измеряется тремя очками. Правда, для его преодоления команде срочно нужно улучшать свою игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.65, на ничью за 4.09, а на «Боруссию» М — за 4.90

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    «Быки» почти вплотную приблизились к «Баварии», и теперь будут делать все, дабы чемпионская интрига жила.

    Гостей явно лихорадит, однако гладбахцы надеются разжиться очками.

    Хозяева сильны в атаке, а в обороне им вовсе нет равных в лиге. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпциг» с коэффициентом 1.65

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