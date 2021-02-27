«Лейпциг»
«РБ Лейпциг» в текущем сезоне борется за Серебряную салатницу. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 47 очков.
Команда атакует не особо результативно, забив 40 мячей в 22 матчах. При этом оборона «РБ Лейпциг» действует надежнее всех в Бундеслиге — 18 пропущенных мячей.
В минувшем туре «быки» на выезде одолели «Герту» (0:3). К слову, отставание от лидера чемпионата «Баварии» сократилось до двух очков, так что интрига в Бундеслиге жива.
Поединки против «жеребцов» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла в трех при одном поражении.
«Боруссия» Менхенгладбах
«Боруссия» М в минувшем туре чемпионата по-настоящему опозорилась. Дома «жеребцы» уступили аутсайдеру «Майнцу» (1:2).
Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. При этом атака гладбахцев выглядит не так грозно: в 22 матчах забито 38 мячей.
А вот пропускает «Боруссия» М многовато. 33 мяча в 22 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями даже минимальный подъем выглядит проблематичным.
Сейчас гандикап от шестого места измеряется тремя очками. Правда, для его преодоления команде срочно нужно улучшать свою игру.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.65, на ничью за 4.09, а на «Боруссию» М — за 4.90
«Быки» почти вплотную приблизились к «Баварии», и теперь будут делать все, дабы чемпионская интрига жила.
Гостей явно лихорадит, однако гладбахцы надеются разжиться очками.
Хозяева сильны в атаке, а в обороне им вовсе нет равных в лиге. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпциг» с коэффициентом 1.65