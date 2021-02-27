«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в текущем сезоне борется за Серебряную салатницу. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 47 очков.

Команда атакует не особо результативно, забив 40 мячей в 22 матчах. При этом оборона «РБ Лейпциг» действует надежнее всех в Бундеслиге — 18 пропущенных мячей.

В минувшем туре «быки» на выезде одолели «Герту» (0:3). К слову, отставание от лидера чемпионата «Баварии» сократилось до двух очков, так что интрига в Бундеслиге жива.

Все прогнозы на Бундеслигу

Поединки против «жеребцов» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла в трех при одном поражении.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» М в минувшем туре чемпионата по-настоящему опозорилась. Дома «жеребцы» уступили аутсайдеру «Майнцу» (1:2).

Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице с 33 очками в активе. При этом атака гладбахцев выглядит не так грозно: в 22 матчах забито 38 мячей.

А вот пропускает «Боруссия» М многовато. 33 мяча в 22 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями даже минимальный подъем выглядит проблематичным.

Сейчас гандикап от шестого места измеряется тремя очками. Правда, для его преодоления команде срочно нужно улучшать свою игру.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.65, на ничью за 4.09, а на «Боруссию» М — за 4.90

«Быки» почти вплотную приблизились к «Баварии», и теперь будут делать все, дабы чемпионская интрига жила.

Гостей явно лихорадит, однако гладбахцы надеются разжиться очками.

Хозяева сильны в атаке, а в обороне им вовсе нет равных в лиге. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпциг» с коэффициентом 1.65