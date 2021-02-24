«Боруссия» М сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» М в нынешнем сезоне выступает не так ярко, и близко не борясь за Серебряную салатницу. А вот в Лиге чемпионов «жеребята» уже успели навести шороху, выйдя в плей-офф из крайне сложной группы.

В последнем своем матче гладбахцы дома опозорились. Дома команда умудрилась уступить «Майнцу» (1:2).

Тем не менее, в Лиге чемпионов «Боруссия» М уже успела снять несколько скальпов, и явно поборется с английским грандом. Как минимум, дома «жеребята» дадут бой команде Гвардиолы.

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Алассан Плеа и Маркус Тюрам способны составить проблемы обороне любой команде. Даже такой мощной, как обороне без пяти минут чемпиона Англии.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в минувшем туре АПЛ добыл дежурную победу. На выезде команда Хосепа Гвардиола сломила сопротивление «Арсенала» (0:1).

Манкунианцы явно на ходу. Команда уже почти без сомнений котируется в ранге нового чемпиона. К слову, атака «Манчестер Сити» довольно результативна: забито 50 мячей в 25 поединках.

Нынешний сезон для команды Гвардиолы проходит почти образцово. Вряд ли кто-то сомневается в чемпионстве, да и в Лиге чемпионов есть все шансы побороться за вожделенный трофей.

Разумеется, в этом матче гости надеются забить хотя бы раз. Между тем, в обороне манкунианцы не так убедительны, как в атаке, что дает шансы сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.39, на ничью за 5.50, а на «Боруссии» М — за 8.10

Атака немцев явно постарается оставить автограф в воротах гостей.

«Манчестер Сити» в последних сносит всех и вся на своем пути, но в обороне команды Гвардиолы отнюдь небезгрешна.

Немцам ничего не остается, кроме как пытаться сделать задел перед ответной встречей, для чего команда будет искать счастье у ворот манкунианцев. Наши прогноз и ставка — «Боруссия» М забьет с коэффициентом 1.65