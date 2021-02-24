ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринПолитический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности «Барселона» — ПСЖЛЧ. «Бавария» разгромила «Лацио», «Челси» одолел «Атлетико» Жоан ЛапортаПрезидентские выборы в «Барселоне». Кандидаты поделились планами
  • 00:55
    • «Бавария» разгромила «Лацио» в Риме
  • 00:53
    • Гол Жиру принес «Челси» победу над «Атлетико» в Лиге чемпионов
  • 01:19
    • Левандовский вышел на третье место списка лучших бомбардиров Лиги чемпионов
  • 22:48
    • «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в Риге
  • 22:33
    • «Витязь» проиграл «Йокериту», «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Команда Гвардиолы обязательно пропустит?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 1.65) на голы в Лиге чемпионов по футболу 24 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 24 Февраля 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М в нынешнем сезоне выступает не так ярко, и близко не борясь за Серебряную салатницу. А вот в Лиге чемпионов «жеребята» уже успели навести шороху, выйдя в плей-офф из крайне сложной группы.

    В последнем своем матче гладбахцы дома опозорились. Дома команда умудрилась уступить «Майнцу» (1:2).

    Тем не менее, в Лиге чемпионов «Боруссия» М уже успела снять несколько скальпов, и явно поборется с английским грандом. Как минимум, дома «жеребята» дадут бой команде Гвардиолы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Алассан Плеа и Маркус Тюрам способны составить проблемы обороне любой команде. Даже такой мощной, как обороне без пяти минут чемпиона Англии.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в минувшем туре АПЛ добыл дежурную победу. На выезде команда Хосепа Гвардиола сломила сопротивление «Арсенала» (0:1).

  • «Ливерпуль» достиг нового дна
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»
  • 21/02/2021

    • Манкунианцы явно на ходу. Команда уже почти без сомнений котируется в ранге нового чемпиона. К слову, атака «Манчестер Сити» довольно результативна: забито 50 мячей в 25 поединках.

    Нынешний сезон для команды Гвардиолы проходит почти образцово. Вряд ли кто-то сомневается в чемпионстве, да и в Лиге чемпионов есть все шансы побороться за вожделенный трофей.

  • Еще прогноз
  • «Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 1.87)

    • Разумеется, в этом матче гости надеются забить хотя бы раз. Между тем, в обороне манкунианцы не так убедительны, как в атаке, что дает шансы сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.39, на ничью за 5.50, а на «Боруссии» М — за 8.10

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Атака немцев явно постарается оставить автограф в воротах гостей.

    «Манчестер Сити» в последних сносит всех и вся на своем пути, но в обороне команды Гвардиолы отнюдь небезгрешна.

    Немцам ничего не остается, кроме как пытаться сделать задел перед ответной встречей, для чего команда будет искать счастье у ворот манкунианцев. Наши прогноз и ставка — «Боруссия» М забьет с коэффициентом 1.65

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Барти — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Синнер — Бедене
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гронинген — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Суонси — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боруссия М — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Боруссия М — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
    • 02:01 19/02/2021     «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
  • «Ливерпуль» достиг нового дна
    • 03:26 21/02/2021     Роналду провел невыразительный матч
  • «Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне
    • 23:51 18/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити» 24.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.65.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры