ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря Роналду провел невыразительный матч«Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне Юрий ГазинскийЛЕ. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо», «МЮ» разгромил «Сосьедад»
  • 00:53
    • «Арсенал» обменялся голами с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
  • 00:57
    • «Наполи» проиграл «Гранаде» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Аякс» вырвал волевую победу у «Лилля» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Шахтер» обыграл «Маккаби» в Тель-Авиве
  • 23:33
    • «Тамбов» может сняться с чемпионата 19 февраля
  • 22:48
    • Гол и пас Бейла помогли «Тотенхэму» обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Норвич» не оставит шансов «Ротерхэму»

    «Норвич» — «Ротерхэм». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, Чемпионшип, 20 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Норвич Прогнозы на Ротерхэм
    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Ротерхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Грант Хэнли
    «Норвич» сыграет на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках 31 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:00 мск. «Норвич» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Норвич»

    «Норвич» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 61 очко.

    Команда атакует не столь результативно — лишь 41 гол в 30 матчах. При этом оборона «Норвич» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 24 раза.

    В предыдущем своем матче команда добилась победы. Совсем неслабый «Ковентри» был обыгран со счетом 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Ротерхэма» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла четыре раза при одной коллизии.

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» в минувшем туре Чемпионшип уступил. Команда не устояла перед натиском «Борнмута».

    Сейчас команда занимает 21 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. Правда, оборона у «Ротерхэма» — явно проблемное звено, ведь пропущено уже 39 голов в 28 матчах.

  • «Ливерпуль» не простил «Лейпцигу» ошибок. Главные победители и неудачники по итогам матча
  • «Ливерпуль» сделал заявку на выход в четвертьфинал
  • 17/02/2021

    • Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Ротерхэм» борется за выживание в Чемпионшип, пребывая над самой пропастью.

    Между тем, отрыв от опасной зоны составляет только один пункт. Впрочем, у команды имеются два матча в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.61, на ничью за 4.24, а на «Ротерхэм» — за 5.60

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Норвич» намерен укрепиться лидерство, и обыгрывать аутсайдера просто обязан.

    «Ротерхэм» стабильностью не отличается, к тому же многовато пропускает.

    В последних матчах обе команды были активны в атаке, что постараются наглядно продемонстрировать в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Сакраменто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арминия — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Уотфорд — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Норвич» — «Ротерхэм» 20.02.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.61.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры