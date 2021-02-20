«Норвич» сыграет на своем поле с «Ротерхэмом» в рамках 31 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 18:00 мск. «Норвич» — «Ротерхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 61 очко.

Команда атакует не столь результативно — лишь 41 гол в 30 матчах. При этом оборона «Норвич» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 24 раза.

В предыдущем своем матче команда добилась победы. Совсем неслабый «Ковентри» был обыгран со счетом 0:2.

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Поединки против «Ротерхэма» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла четыре раза при одной коллизии.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» в минувшем туре Чемпионшип уступил. Команда не устояла перед натиском «Борнмута».

Сейчас команда занимает 21 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. Правда, оборона у «Ротерхэма» — явно проблемное звено, ведь пропущено уже 39 голов в 28 матчах.

Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Ротерхэм» борется за выживание в Чемпионшип, пребывая над самой пропастью.

Между тем, отрыв от опасной зоны составляет только один пункт. Впрочем, у команды имеются два матча в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.61, на ничью за 4.24, а на «Ротерхэм» — за 5.60

«Норвич» намерен укрепиться лидерство, и обыгрывать аутсайдера просто обязан.

«Ротерхэм» стабильностью не отличается, к тому же многовато пропускает.

В последних матчах обе команды были активны в атаке, что постараются наглядно продемонстрировать в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61