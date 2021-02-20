«Норвич»
«Норвич» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 61 очко.
Команда атакует не столь результативно — лишь 41 гол в 30 матчах. При этом оборона «Норвич» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 24 раза.
В предыдущем своем матче команда добилась победы. Совсем неслабый «Ковентри» был обыгран со счетом 0:2.
Поединки против «Ротерхэма» для команды проходят весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла четыре раза при одной коллизии.
«Ротерхэм»
«Ротерхэм» в минувшем туре Чемпионшип уступил. Команда не устояла перед натиском «Борнмута».
Сейчас команда занимает 21 место в турнирной таблице с 29 очками в активе. Правда, оборона у «Ротерхэма» — явно проблемное звено, ведь пропущено уже 39 голов в 28 матчах.
Нынешний год для команды проходит не столь удачно. «Ротерхэм» борется за выживание в Чемпионшип, пребывая над самой пропастью.
Между тем, отрыв от опасной зоны составляет только один пункт. Впрочем, у команды имеются два матча в запасе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.61, на ничью за 4.24, а на «Ротерхэм» — за 5.60
«Норвич» намерен укрепиться лидерство, и обыгрывать аутсайдера просто обязан.
«Ротерхэм» стабильностью не отличается, к тому же многовато пропускает.
В последних матчах обе команды были активны в атаке, что постараются наглядно продемонстрировать в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61