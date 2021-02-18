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    По зубам ли «Бенфике» «Арсенал»?

    «Бенфика» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лигу Европы 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Арсенал»
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    «Арсенал» одержал одну победу в четырех прошлых матчах
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Бенфика
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    «Бенфика»

    «Бенфика» начала выступлений в еврокубках нынешнего сезона с Лиги чемпионов. В раунде плей-офф турнира она проиграла ПАОКу (1:2) и опустилась в Лигу Европы.

    На групповой стадии ЛЕ «Орлы» заняли второе место в квартете D, выиграв за плей-офф у познаньского «Леха» и «Стандарда». Выше их финишировал только «Рейнджерс».

    При этом на данной стадии турнира лиссабонская команда не потерпела ни одного поражения. Дважды она обыграла польского соперника и один раз — бельгийского, а в остальном были ничьи.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В семи предыдущих поединках во всех турнирах клуб потерпел только одно поражение. При этом уже четыре матча кряду он не проигрывает.

    «Арсенал»

    «Арсенал» уже далеко не первый сезон подряд выступает в Лиге Европы. Лондонцы все никак не могут попасть в Лигу чемпионов ни через АПЛ, ни с помощью победы в ЛЕ.

    На групповой стадии «Канониры» сыграли безупречно, выиграв свой квартет B. Позади их финишировали «Дандолк», венский «Рапид» и «Мольде».

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  • 07/02/2021

    • Примечательно, что подопечные Микеля Артеты не потеряли ни одного очка в групповом этапе. Соперники сумели забить лишь пять мячей в их ворота.

    Тем не менее, в четырех предыдущих поединках во всех турнирах «Арсенал» выиграл лишь раз. В двух из этих матчей он и вовсе проиграл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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    Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Арсенал» 18.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.80.
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