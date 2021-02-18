«Бенфика»
«Бенфика» начала выступлений в еврокубках нынешнего сезона с Лиги чемпионов. В раунде плей-офф турнира она проиграла ПАОКу (1:2) и опустилась в Лигу Европы.
На групповой стадии ЛЕ «Орлы» заняли второе место в квартете D, выиграв за плей-офф у познаньского «Леха» и «Стандарда». Выше их финишировал только «Рейнджерс».
При этом на данной стадии турнира лиссабонская команда не потерпела ни одного поражения. Дважды она обыграла польского соперника и один раз — бельгийского, а в остальном были ничьи.
В семи предыдущих поединках во всех турнирах клуб потерпел только одно поражение. При этом уже четыре матча кряду он не проигрывает.
«Арсенал»
«Арсенал» уже далеко не первый сезон подряд выступает в Лиге Европы. Лондонцы все никак не могут попасть в Лигу чемпионов ни через АПЛ, ни с помощью победы в ЛЕ.
На групповой стадии «Канониры» сыграли безупречно, выиграв свой квартет B. Позади их финишировали «Дандолк», венский «Рапид» и «Мольде».
Примечательно, что подопечные Микеля Артеты не потеряли ни одного очка в групповом этапе. Соперники сумели забить лишь пять мячей в их ворота.
Тем не менее, в четырех предыдущих поединках во всех турнирах «Арсенал» выиграл лишь раз. В двух из этих матчей он и вовсе проиграл.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.