«Бенфика» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» начала выступлений в еврокубках нынешнего сезона с Лиги чемпионов. В раунде плей-офф турнира она проиграла ПАОКу (1:2) и опустилась в Лигу Европы.

На групповой стадии ЛЕ «Орлы» заняли второе место в квартете D, выиграв за плей-офф у познаньского «Леха» и «Стандарда». Выше их финишировал только «Рейнджерс».

При этом на данной стадии турнира лиссабонская команда не потерпела ни одного поражения. Дважды она обыграла польского соперника и один раз — бельгийского, а в остальном были ничьи.

Все прогнозы на Лигу Европы

В семи предыдущих поединках во всех турнирах клуб потерпел только одно поражение. При этом уже четыре матча кряду он не проигрывает.

«Арсенал»

«Арсенал» уже далеко не первый сезон подряд выступает в Лиге Европы. Лондонцы все никак не могут попасть в Лигу чемпионов ни через АПЛ, ни с помощью победы в ЛЕ.

На групповой стадии «Канониры» сыграли безупречно, выиграв свой квартет B. Позади их финишировали «Дандолк», венский «Рапид» и «Мольде».

Примечательно, что подопечные Микеля Артеты не потеряли ни одного очка в групповом этапе. Соперники сумели забить лишь пять мячей в их ворота.

Тем не менее, в четырех предыдущих поединках во всех турнирах «Арсенал» выиграл лишь раз. В двух из этих матчей он и вовсе проиграл.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.