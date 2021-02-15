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    Как «Палмейрас» отреагирует на неудачу на Клубном ЧМ?

    «Палмейрас» — «Форталеза». Прогноз и ставки (к. 4.50) на чемпионат Бразилии по футболу 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Форталеза»
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    «Палмейрас» идет на 7-м месте
    В понедельник, 15 февраля, в 36-м туре бразильской Серии А «Палмейрас» на своем поле примет «Форталезу». Матч на арене «Альянц Парке» начнется в 00:15 мск. «Палмейрас» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    30 января «Палмейрас» завоевал Кубок Либертадорес, в финальном матче переиграв «Сантос» (1:0). С тех пор он не знает побед.

    После того поединка клуб успел сыграть одну встречу в рамках бразильской Серии А, поделив очки с аутсайдером «Ботафого» в гостях, сыграв 1:1.

    В турнирной таблице национального первенства коллектив идет седьмым, имея сейчас серию в одном только в чемпионате из пяти игр без побед.

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    Два предыдущих матча клуба пришлись на Клубный ЧМ. Сперва в полуфинале он уступил мексиканскому «Тигресу» (0:1), а затем в поединке за 3-е место по пенальти «Аль-Ахли» (0:0).

    «Форталеза»

    Эта команда борется за выживание. Сейчас «Форталеза» как раз пребывает прямо над опасной зоной — 15 место.

    Правда, отрыв в четыре очка от представителя группы риска «Васку да Гамы» еще ничего не означает. Хотя у команды весьма приемлемая разница забитых и пропущенных мячей — 34:35.

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    • В конце января коллектив потерпела два гостевых поражения кряду. Его обидчиками стали «Атлетико Гоияниенсе» (0:2) и «Атлетико Минейро» (0:2).

    Тем не менее, в феврале клуб только побеждает. Сперва со счетом 3:1 была повержена «Куритиба», после чего с результатом 3:0 — «Васку да Гама».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Палмейрас» выиграет, и обе команды забьют за 4,50.

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