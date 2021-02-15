«Палмейрас»
30 января «Палмейрас» завоевал Кубок Либертадорес, в финальном матче переиграв «Сантос» (1:0). С тех пор он не знает побед.
После того поединка клуб успел сыграть одну встречу в рамках бразильской Серии А, поделив очки с аутсайдером «Ботафого» в гостях, сыграв 1:1.
В турнирной таблице национального первенства коллектив идет седьмым, имея сейчас серию в одном только в чемпионате из пяти игр без побед.
Два предыдущих матча клуба пришлись на Клубный ЧМ. Сперва в полуфинале он уступил мексиканскому «Тигресу» (0:1), а затем в поединке за 3-е место по пенальти «Аль-Ахли» (0:0).
«Форталеза»
Эта команда борется за выживание. Сейчас «Форталеза» как раз пребывает прямо над опасной зоной — 15 место.
Правда, отрыв в четыре очка от представителя группы риска «Васку да Гамы» еще ничего не означает. Хотя у команды весьма приемлемая разница забитых и пропущенных мячей — 34:35.
В конце января коллектив потерпела два гостевых поражения кряду. Его обидчиками стали «Атлетико Гоияниенсе» (0:2) и «Атлетико Минейро» (0:2).
Тем не менее, в феврале клуб только побеждает. Сперва со счетом 3:1 была повержена «Куритиба», после чего с результатом 3:0 — «Васку да Гама».
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Палмейрас» выиграет, и обе команды забьют за 4,50.