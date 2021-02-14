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    Забьет ли Бензема «Валенсии» и в этот раз?

    «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставка (к. 1.65) на тоталы в матче Примеры 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Валенсия»
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    Карим Бензема
    В рамках 23 тура испанской Примеры мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет «Валенсию». Поединок запланирован на 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Реал» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Февраля 2021 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 18:15 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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    «Реал»

    У «Реала» достаточно непростая ситуация с кадрами. Из-за травм не смогут сыграть сразу 8 футболистов. Речь идет об Эдене Азаре, Федерико Вальверде, Дани Карвахале, Лукасе, Марсело, Альваро Одриосоле, Серхио Рамосе и Родриго.

    Несмотря на такие потери, команда Зинедина Зидана показывает неплохие результаты и занимает второе место в таблице с 46 очками. К этой игре «Галактикос» подходят с двумя победами подряд.

    «Реал» обыграл на выезде «Уэску» 2:1. После команда победила «Хетафе» 2:0. Ранее «Сливочные» проиграли «Леванте» 1:2 и разгромили «Алавес» 4:1.

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    В этом сезоне «Реал» лучше играет на выезде, чем дома. На своем поле хозяева потерпели 3 из 4 поражений.

    «Валенсия»

    «Бэтмены» на данный момент довольствуются лишь 12 позицией в турнирной таблице. За 22 тура команда набрала 24 очка, победив в пяти матчах сезона.

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    • «Валенсия» одержала одну победу в четырех последних турах. Она победила «Эльче» с минимальным результатом. В других поединках «Оранжевые» расписали ничью с «Атлетиком» и «Осасуной» (1:1), а также проиграли «Атлетико» 1:3.

    Кроме матчей Примеры были и поединки в Кубке Испании. Дойдя до 1/8 финала, «Валенсия» потерпела поражение от «Севильи» со счетом 0:3 и вылетела из турнира.

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    У гостей могут не сыграть Муктар Диахаби и Эллаким Мангаля.

    Прогноз и ставка

    Котировки на основные исходы следующие: победа «Реала» предлагается за 1.45, победа «Валенсии» — за 7.60, а ничья дается за 4.70.

    В последних матчах между этими командами не было однозначного фаворита. После разгрома от «Реала» (3:0) последовал разгром от «Валенсии» (4:1). Сохраняется неизменной лишь тенденция на голы. 4 из 5 поединков заканчивались с тремя и более забитыми мячами. Можно поставить на тотал больше 2.5 за 1.65.

    Карим Бензема поражал ворота «Валенсии» в трех из четырех матчей. Поставить на гол француза можно с коэффициентом 1.87.

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