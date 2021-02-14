В рамках 23 тура испанской Примеры мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет «Валенсию». Поединок запланирован на 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Реал» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

У «Реала» достаточно непростая ситуация с кадрами. Из-за травм не смогут сыграть сразу 8 футболистов. Речь идет об Эдене Азаре, Федерико Вальверде, Дани Карвахале, Лукасе, Марсело, Альваро Одриосоле, Серхио Рамосе и Родриго.

Несмотря на такие потери, команда Зинедина Зидана показывает неплохие результаты и занимает второе место в таблице с 46 очками. К этой игре «Галактикос» подходят с двумя победами подряд.

«Реал» обыграл на выезде «Уэску» 2:1. После команда победила «Хетафе» 2:0. Ранее «Сливочные» проиграли «Леванте» 1:2 и разгромили «Алавес» 4:1.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В этом сезоне «Реал» лучше играет на выезде, чем дома. На своем поле хозяева потерпели 3 из 4 поражений.

«Валенсия»

«Бэтмены» на данный момент довольствуются лишь 12 позицией в турнирной таблице. За 22 тура команда набрала 24 очка, победив в пяти матчах сезона.

«Валенсия» одержала одну победу в четырех последних турах. Она победила «Эльче» с минимальным результатом. В других поединках «Оранжевые» расписали ничью с «Атлетиком» и «Осасуной» (1:1), а также проиграли «Атлетико» 1:3.

Кроме матчей Примеры были и поединки в Кубке Испании. Дойдя до 1/8 финала, «Валенсия» потерпела поражение от «Севильи» со счетом 0:3 и вылетела из турнира.

У гостей могут не сыграть Муктар Диахаби и Эллаким Мангаля.

Прогноз и ставка

Котировки на основные исходы следующие: победа «Реала» предлагается за 1.45, победа «Валенсии» — за 7.60, а ничья дается за 4.70.

В последних матчах между этими командами не было однозначного фаворита. После разгрома от «Реала» (3:0) последовал разгром от «Валенсии» (4:1). Сохраняется неизменной лишь тенденция на голы. 4 из 5 поединков заканчивались с тремя и более забитыми мячами. Можно поставить на тотал больше 2.5 за 1.65.

Карим Бензема поражал ворота «Валенсии» в трех из четырех матчей. Поставить на гол француза можно с коэффициентом 1.87.