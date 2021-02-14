ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент «Сельта» — «Эльче»Примера. Первая победа «Сельты» в 2021 году, «Атлетико» в гостях у «Гранады» Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
  • 07:47
    • Рондон успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 07:00
    • Игроки «Крыльев Советов» подрались с соперниками в матче на сборах в Турции
  • 00:52
    • Дубль Мины принес «Сельте» победу над «Эльче»
  • 00:29
    • «Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    «Клеверные» оборвут победную серию «легенд»?

    «Панатинаикос» — «Олимпиакос». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Греции, 14 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Панатинаикос
    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Олимпиакос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча первого круга
    В рамках 22-го чемпионата Греции по футболу в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис» «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом». Игра состоится 14 февраля, начало — в 20:30 по мск. «Панатинаикос» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Панатинаикос»

    «Панатинаикос» с 38 набранными очками идет на пятом месте в турнирной таблице греческого чемпионата, сильно уступая лидеру, а от второй строки отстает на четыре балла.

    У «клеверных» сейчас 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства, где было шесть викторий и два мировых исхода. Последний раз они уступали 20 декабря на выезде ПАОКу (1:2). Всего в этом розыгрыше Суперлиги у них пять поражений.

    В своем последнем проведенном поединке «зелено-белые» смогли на выезде переиграть седьмой «Атрамитос» (3:2), а туром ранее в родных стенах не справились с аутсайдером «Ламией», сыграв 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Десять домашних встреч этого чемпионата Греции принесли «Панатинаикосу» пять викторий, три мировых исхода и два фиаско, разница мячей в них составляет 10:4.

    «Олимпиакос»

    Вряд ли что-то сможет помешать «Олимпиакосу» добыть золотые награды. В данный момент коллектив идет первым, существенно оторвавшись от своих преследователей.

    Сейчас у «легенд» 8-матчевая победная серия с учетом всех турниров и 15-матчевая беспроигрышная. На внутренней арене они еще не проигрывали, выиграв 18 встреч при трех ничьих.

  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
  • Возрастные футболисты зажигают на самом высоком уровне
  • 11/02/2021

    • Несколько дней тому назад пирейцы на своем поле обыграли «Арис» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка Греции, а в последней игре чемпионата разгромили дома ОФИ — 3:0.

    На выезде в текущем розыгрыше греческой Суперлиги «Олимпиакос» выиграл семь поединков при трех мировых результатах, забил в этих встречах 23 мяча, а пропустил лишь шесть голов.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    В первом круге «Оли» на своем поле обыграл «Панатинаикос» со счетом 1:0, в минувшем сезоне «легенды» победили дважды при двух мировых.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Олимпиакоса» — 1.94, победа «Панатинаикоса» — 4.54, ничья — 3.22.

    Прогнозируем, что на своем поле Панатинаикос« сможет отобрать очки у лидера, т.с. прервав его победное шествие. Наша ставка на эту игру — 1Х.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Барти — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хачанов — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вердер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Панатинаикос» — «Олимпиакос» 14.02.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.95.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры