В рамках 22-го чемпионата Греции по футболу в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис» «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом». Игра состоится 14 февраля, начало — в 20:30 по мск. «Панатинаикос» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» с 38 набранными очками идет на пятом месте в турнирной таблице греческого чемпионата, сильно уступая лидеру, а от второй строки отстает на четыре балла.

У «клеверных» сейчас 8-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства, где было шесть викторий и два мировых исхода. Последний раз они уступали 20 декабря на выезде ПАОКу (1:2). Всего в этом розыгрыше Суперлиги у них пять поражений.

В своем последнем проведенном поединке «зелено-белые» смогли на выезде переиграть седьмой «Атрамитос» (3:2), а туром ранее в родных стенах не справились с аутсайдером «Ламией», сыграв 0:0.

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Десять домашних встреч этого чемпионата Греции принесли «Панатинаикосу» пять викторий, три мировых исхода и два фиаско, разница мячей в них составляет 10:4.

«Олимпиакос»

Вряд ли что-то сможет помешать «Олимпиакосу» добыть золотые награды. В данный момент коллектив идет первым, существенно оторвавшись от своих преследователей.

Сейчас у «легенд» 8-матчевая победная серия с учетом всех турниров и 15-матчевая беспроигрышная. На внутренней арене они еще не проигрывали, выиграв 18 встреч при трех ничьих.

Несколько дней тому назад пирейцы на своем поле обыграли «Арис» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка Греции, а в последней игре чемпионата разгромили дома ОФИ — 3:0.

На выезде в текущем розыгрыше греческой Суперлиги «Олимпиакос» выиграл семь поединков при трех мировых результатах, забил в этих встречах 23 мяча, а пропустил лишь шесть голов.

В первом круге «Оли» на своем поле обыграл «Панатинаикос» со счетом 1:0, в минувшем сезоне «легенды» победили дважды при двух мировых.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Олимпиакоса» — 1.94, победа «Панатинаикоса» — 4.54, ничья — 3.22.

Прогнозируем, что на своем поле Панатинаикос« сможет отобрать очки у лидера, т.с. прервав его победное шествие. Наша ставка на эту игру — 1Х.