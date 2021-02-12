12 февраля в Виго на стадионе «Балайдос» «Сельта» сыграет с «Эльче» в 23-м туре испанской Примеры. Начало игры — в 23:00 по мск. «Сельта» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Перед стартом данного тура «Сельта» идет на десятом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков, оторвавшись от зоны вылета на шесть баллов.

В прошлом игровом дне клуб из Виго на выезде смог сыграть вничью с лидирующим «Атлетико» (2:2), правда, у хозяев поля отсутствовали ряд основных игроков из-за коронавируса.

Отметим, что для «кельтов» эта мировая стала третьей подряд, не побеждает галисийская команда уже пять поединков кряду, набрав за это время всего два очка, а перед этим она выиграла пять из шести матчей.

Календарь и таблица испанской Примеры

Десять домашних игр текущего розыгрыша Ла Лиги принесли «Сельты» пять викторий, один мировой исход и четыре фиаско, разница мячей в этих встречах составляет 15:17.

«Эльче»

С 18 набранными очками «Эльче» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, но по потерянным баллом команда 14-я.

Сейчас у «зелено-белых» безвыигрышная серия состоит из 15 матчей первенства, где было восемь ничейных результатов и семь поражений. Последний раз они побеждали в Примере 23 октября, одолев тогда дома «Валенсию» (2:1).

На прошлых выходных левантийцы расписали домашнюю мировую с «Вильярреалом» (2:2), проигрывая после первого тайма 0:2. Пере этим они дважды уступили — 0:1 на выезде «Валенсии» и 0:2 в родных стенах «Барселоне».

На выезде «Эльче» в текущем розыгрыше набрал девять баллов из 18, выиграв два раза при трех мировых исходах и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 8:11.

В первом круге эти клубы поделили очки на поле «Эльче», сыграв 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.50.

На викторию «Эльче» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.00.

Хотя букмекеры и считают безоговорочным фаворитом хозяев поля, однако мы считаем, что гости вполне могут преподнести сюрприз. Ставим на «Эльче» с форой +1.