«Сельта»
Перед стартом данного тура «Сельта» идет на десятом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков, оторвавшись от зоны вылета на шесть баллов.
В прошлом игровом дне клуб из Виго на выезде смог сыграть вничью с лидирующим «Атлетико» (2:2), правда, у хозяев поля отсутствовали ряд основных игроков из-за коронавируса.
Отметим, что для «кельтов» эта мировая стала третьей подряд, не побеждает галисийская команда уже пять поединков кряду, набрав за это время всего два очка, а перед этим она выиграла пять из шести матчей.
Календарь и таблица испанской Примеры
Десять домашних игр текущего розыгрыша Ла Лиги принесли «Сельты» пять викторий, один мировой исход и четыре фиаско, разница мячей в этих встречах составляет 15:17.
«Эльче»
С 18 набранными очками «Эльче» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, но по потерянным баллом команда 14-я.
Сейчас у «зелено-белых» безвыигрышная серия состоит из 15 матчей первенства, где было восемь ничейных результатов и семь поражений. Последний раз они побеждали в Примере 23 октября, одолев тогда дома «Валенсию» (2:1).
На прошлых выходных левантийцы расписали домашнюю мировую с «Вильярреалом» (2:2), проигрывая после первого тайма 0:2. Пере этим они дважды уступили — 0:1 на выезде «Валенсии» и 0:2 в родных стенах «Барселоне».
На выезде «Эльче» в текущем розыгрыше набрал девять баллов из 18, выиграв два раза при трех мировых исходах и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 8:11.
В первом круге эти клубы поделили очки на поле «Эльче», сыграв 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.50.
На викторию «Эльче» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.00.
Хотя букмекеры и считают безоговорочным фаворитом хозяев поля, однако мы считаем, что гости вполне могут преподнести сюрприз. Ставим на «Эльче» с форой +1.