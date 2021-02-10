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    «Лебеди» легко не отдадут «Сити» победу?

    «Суонси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 1.76) на футбол, Кубок Англии, 10 февраля 2021 года

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    «Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка
    «Суонси» — «Манчестер Сити»
    10 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Суонси» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 10 Февраля 2021 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 12.50
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
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    «Суонси»

    «Суонси» в текущем кубковом розыгрыше преодолел уже два этапа. Сперва коллектив справился с низшелиговым «Стивенэйджем», обыграв его в гостях со счетом 2:0.

    В 1/16 финала валлийцы разгромили на своей территории «Ноттингем Форест» (5:1), выступающий также в Чемпионшипе — втором по рангу дивизионе Англии.

    По итогам 27 туров первенства «лебеди» имеют на своем счету 53 очка и отстают от лидирующего «Норвича» на один пункт, но имеют один поединок в запасе.

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    Сейчас у «Суонси» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где восемь встреч были выиграны. Последний раз валлийская команда уступала в середине декабря, потерпев тогда выездное фиаско от «Дерби» (0:2).

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» — единоличный лидер Премьер-лиги. У дружины Гвардиолы на счету 50 очков и отрыв от ближайшего противника в пять баллов при поединке в запасе.

    На выходных «горожане» разгромили в рамках первенства на выезде «Ливерпуль» со счетом 4:1, тем самым продлив победную серию до 14 игр, а беспроигрышный период составляет 21 встречу с учетом всех турниров.

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    • Стоит отметить, что за весь победный отрезок клуб из Манчестера пропустил всего лишь четыре гола , и никогда не более одного мяча за игру.

    В текущем Кубке Англии «Сити» в 1/32 финала в родных стенах разгромил «Бирмингем» со счетом 3:0, а на предыдущей стадии в гостях по-волевому справился с «Челтенхэм Таун» (3:1) из четвертого дивизиона.

    Последний раз эти клубы играли между собой в 2019 году. И тогда в рамках 1/4 финала Кубка Англии «Суонси» дома уступил «Ман Сити» со счетом 2:3.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ман Сити» — 1.22, победа «Суонси» — 12.50, ничья — 6.50.

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    Проход: «Ман Сити» — 1.09; «Суонси» — 7.60.

    После поединка с «Ливером», Гвардиола наверняка даст отдых своим лидерам и выпустит в Уэльсе не основу, что даст небольшой шанс хозяевам, на которых рекомендуем поставить с форой +2.

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