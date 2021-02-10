10 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Суонси» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Суонси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» в текущем кубковом розыгрыше преодолел уже два этапа. Сперва коллектив справился с низшелиговым «Стивенэйджем», обыграв его в гостях со счетом 2:0.

В 1/16 финала валлийцы разгромили на своей территории «Ноттингем Форест» (5:1), выступающий также в Чемпионшипе — втором по рангу дивизионе Англии.

По итогам 27 туров первенства «лебеди» имеют на своем счету 53 очка и отстают от лидирующего «Норвича» на один пункт, но имеют один поединок в запасе.

Все прогнозы на футбол

Сейчас у «Суонси» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где восемь встреч были выиграны. Последний раз валлийская команда уступала в середине декабря, потерпев тогда выездное фиаско от «Дерби» (0:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» — единоличный лидер Премьер-лиги. У дружины Гвардиолы на счету 50 очков и отрыв от ближайшего противника в пять баллов при поединке в запасе.

На выходных «горожане» разгромили в рамках первенства на выезде «Ливерпуль» со счетом 4:1, тем самым продлив победную серию до 14 игр, а беспроигрышный период составляет 21 встречу с учетом всех турниров.

Стоит отметить, что за весь победный отрезок клуб из Манчестера пропустил всего лишь четыре гола , и никогда не более одного мяча за игру.

В текущем Кубке Англии «Сити» в 1/32 финала в родных стенах разгромил «Бирмингем» со счетом 3:0, а на предыдущей стадии в гостях по-волевому справился с «Челтенхэм Таун» (3:1) из четвертого дивизиона.

Последний раз эти клубы играли между собой в 2019 году. И тогда в рамках 1/4 финала Кубка Англии «Суонси» дома уступил «Ман Сити» со счетом 2:3.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ман Сити» — 1.22, победа «Суонси» — 12.50, ничья — 6.50.

Проход: «Ман Сити» — 1.09; «Суонси» — 7.60.

После поединка с «Ливером», Гвардиола наверняка даст отдых своим лидерам и выпустит в Уэльсе не основу, что даст небольшой шанс хозяевам, на которых рекомендуем поставить с форой +2.