В воскресенье, 7 февраля, в рамках 21-го тура итальянской Серии А «Беневенто» на своем поле примет «Сампдорию». Начало игры — в 14:30 по мск. «Беневенто» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Беневенто»

На данный момент «Беневенто» располагается на 12 строчке в турнирной таблице Серии А с 22 очками в активе, имея отрыв от зоны вылета в семь баллов.

Подопечные Филиппо Индзаги в последних четырех турах не могут победить, набрав в этих поединках всего лишь один балл, который был заработан пару туров тому назад дома с «Торино» — 2:2.

В трех других играх «ведьмы» неизменно уступали. Так сперва в этом отрезке они по 1:4 проиграли в родных стенах «Аталанте» и в гостях «Кротоне», а в минувшем игровом дне были разгромлены в Милане «Интером» со счетом 0:4.

Календарь и таблица Серии А

На своей территории «Беневенто» в текущем чемпионате Италии разжился всего двумя викториями, трижды сыграл вничью и пять раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 11:20.

«Сампдория»

«Сампдория» разместилась на строку выше в турнирной таблице, имея в своей копилке на четыре очка больше, чем у «Беневенто».

В новом году дружина Клаудио Раньери провела шесть встреч в чемпионате страны, где поровну поделила победные результаты с поражениями. Так одно из фиаско состоялось в прошлом туре дома от «Юве» — 0:2.

А перед этим коллектив из Генуи вышел победителем из двух встреч подряд, переиграв поочередно на своей арене 2:1 «Удинезе» и на выезде «Парму» со счетом 2:0.

Вне родных стен «Сампдория» набрала столько же очков сколько и дома — 13. Коллетив добыл четыре виктории при одной ничьей и пяти поражениях, разница мячей — 13:15.

В рамках Серии А эти клубы провели между собой три игры, в двух из которых выиграл «Беневенто» (по 3:2), а еще в одной встрече победа досталась «Дории» — 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сампдории» — 2.58, победа «Беневенто» — 3.05, ничья — 3.36.

«Сампа» не играла вничью в последних 11 встречах. Ожидаем, что как раз в этой встрече прервется их бескомпромиссная серия. Наш прогноз и ставка — ничья.