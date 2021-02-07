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    Генуэзцы наконец-то сыграют вничью?

    «Беневенто» — «Сампдория». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Италии, 7 февраля 2021 года

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    «Беневенто» — «Сампдория»: прогноз и ставка
    Клаудио Раньери
    В воскресенье, 7 февраля, в рамках 21-го тура итальянской Серии А «Беневенто» на своем поле примет «Сампдорию». Начало игры — в 14:30 по мск. «Беневенто» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Февраля 2021 года
    Беневенто
  • Италия. Серия А
    •  Беневенто 14:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.45
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    «Беневенто»

    На данный момент «Беневенто» располагается на 12 строчке в турнирной таблице Серии А с 22 очками в активе, имея отрыв от зоны вылета в семь баллов.

    Подопечные Филиппо Индзаги в последних четырех турах не могут победить, набрав в этих поединках всего лишь один балл, который был заработан пару туров тому назад дома с «Торино» — 2:2.

    В трех других играх «ведьмы» неизменно уступали. Так сперва в этом отрезке они по 1:4 проиграли в родных стенах «Аталанте» и в гостях «Кротоне», а в минувшем игровом дне были разгромлены в Милане «Интером» со счетом 0:4.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей территории «Беневенто» в текущем чемпионате Италии разжился всего двумя викториями, трижды сыграл вничью и пять раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 11:20.

    «Сампдория»

    «Сампдория» разместилась на строку выше в турнирной таблице, имея в своей копилке на четыре очка больше, чем у «Беневенто».

    В новом году дружина Клаудио Раньери провела шесть встреч в чемпионате страны, где поровну поделила победные результаты с поражениями. Так одно из фиаско состоялось в прошлом туре дома от «Юве» — 0:2.

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    • А перед этим коллектив из Генуи вышел победителем из двух встреч подряд, переиграв поочередно на своей арене 2:1 «Удинезе» и на выезде «Парму» со счетом 2:0.

    Вне родных стен «Сампдория» набрала столько же очков сколько и дома — 13. Коллетив добыл четыре виктории при одной ничьей и пяти поражениях, разница мячей — 13:15.

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    В рамках Серии А эти клубы провели между собой три игры, в двух из которых выиграл «Беневенто» (по 3:2), а еще в одной встрече победа досталась «Дории» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сампдории» — 2.58, победа «Беневенто» — 3.05, ничья — 3.36.

    «Сампа» не играла вничью в последних 11 встречах. Ожидаем, что как раз в этой встрече прервется их бескомпромиссная серия. Наш прогноз и ставка — ничья.

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