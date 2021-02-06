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    Лидеры Лиги 2 сыграют осторожно

    «Труа» — «Тулуза». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Франции, 6 февраля 2021 года

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    «Труа» — «Тулуза»: прогноз и ставка
    Футболист «Труа»
    6 февраля в рамках 24-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Тулузой». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Труа» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 06 Февраля 2021 года
    Труа
  • Франция. Лига 2
    •  Труа 17:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 2
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Труа»

    «Труа» с 47 набаранными очками идет во главе турнирной таблицы Лиги 2, имея отрыв от ближайшего преследователя в два балла.

    «Синие» в прошлом туре на выезде проиграли третьему «Клермону» (2:3), а перед этим вышли победителями в пяти встречах первенства из шести проведенных при одной ничьей.

    Непосредственно перед фиаско коллектив Лорена Баттлса на своей территории одолел «Осер» (3:1) и «Сошо» (2:1), а также в гостях клуб «По» — 1:0.

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    В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв девять игр при двух мировых исходах. Забить в этих поединках удалось 20 мячей, пропустил коллектив всего семь голов.

    «Тулуза»

    «Тулуза» с 45 очками расположилась на второй строчке турнирной таблицы Лиги 2, отставая от первой позиции на два балла, а ближайшего преследователя опережает также на два пункта.

    В минувшем туре первенства «фиолетовые» проиграли на выезде «Осеру» со счетом 1:3. Этим фиаско они прервали свою 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где четыре последние матча были выиграны.

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    • Так в 1/64 финала Кубка Франции подопечные Патриса Гаранда переиграли дома «Ньор» со счетом 1:0, а в чемпионате страны справились на выезде с «Сошо» (1:0), также дома с «Греноблем» (2:0) и «Клермоном» (3:2).

    Сейчас у «Тулузы» первая гостевая статистика в дивизионе: шесть побед,три мировых результата и два фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 20:13.

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    В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 0:0. Отметим, что последние очные встречи этих клубов принесли всего два забитых мяча.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 2.18, победа «Тулузы» — 3.42, ничья — 3.38.

    От поединка двух первых команд чемпионата не стоит ждать голевой феерии, к тому же между собой они играют крайне нерезультативно. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,5.

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