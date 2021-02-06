«Лион» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 21:00 мск. «Лион» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» в позапрошлом туре в боевом поединке не оставил шансов «Бордо» (2:1). После той победы команда также переиграла «Дижон» (1:0).

«Лион» прекрасно атакует (47 голов), да и по составу команда у Руди Гарсии выглядит убедительно. Но главное — отставание от лидера «Лилля» составляет два очка.

В предыдущих 20 поединках во всех турнирах «Ткачи» потерпели лишь одно поражение. Оно произошло относительно недавно — 17 января против «Метца» (0:1) в Лиге 1.

Все прогнозы на Лигу 1

Тем не менее, с тех пор коллектив выиграл три матча кряду. Кроме вышеупомянутых соперников, клуб также разгромил в дерби «Сент-Этьен».

«Страсбург»

«Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 25 очков.

«Бегуны» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 12 поражений в 23 сыгранных турах.

Команда Тьерри Лорея в начале января поочередно обыграла «Ним» (5:0), «Ланс» (1:0) и «Сент-Этьен» (1:0), но затем поделила очки с «Дижоном» (1:1) и уступила «Реймсу» (0:1).

В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Брестом» (2:2) на своем поле. Тем самым он не выигрывает три матча подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,50.