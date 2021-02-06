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    Поднимется ли «Лион» на вершину?

    «Лион» — «Страсбург». Прогноз и ставка (к. 2.50) на футбол, Лига 1, 6 февраля 2021 года

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    «Лион» — «Страсбург»: прогноз и ставка
    «Лион» занимает второе место
    «Лион» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 21:00 мск. «Лион» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2021 года
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    •  Лион 21:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» в позапрошлом туре в боевом поединке не оставил шансов «Бордо» (2:1). После той победы команда также переиграла «Дижон» (1:0).

    «Лион» прекрасно атакует (47 голов), да и по составу команда у Руди Гарсии выглядит убедительно. Но главное — отставание от лидера «Лилля» составляет два очка.

    В предыдущих 20 поединках во всех турнирах «Ткачи» потерпели лишь одно поражение. Оно произошло относительно недавно — 17 января против «Метца» (0:1) в Лиге 1.

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    Тем не менее, с тех пор коллектив выиграл три матча кряду. Кроме вышеупомянутых соперников, клуб также разгромил в дерби «Сент-Этьен».

    «Страсбург»

    «Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 25 очков.

    «Бегуны» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 12 поражений в 23 сыгранных турах.

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    • Команда Тьерри Лорея в начале января поочередно обыграла «Ним» (5:0), «Ланс» (1:0) и «Сент-Этьен» (1:0), но затем поделила очки с «Дижоном» (1:1) и уступила «Реймсу» (0:1).

    В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Брестом» (2:2) на своем поле. Тем самым он не выигрывает три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,50.

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