«Байер»
В минувшем туре Бундеслиги «Байер» на выезде минимально уступили «РБ Лейпциг». То поражение болезненно ударило по самолюбию команды.
Сейчас «Байер» занимает 5 место с 32 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 32 мяча.
«Фармацевты» неплохо обороняются. В 19 матчах команда пропустила 19 мячей, и средний показатель подсчитать нетяжело.
Календарь и таблица Бундеслиги
У «Байера» матчи со «Штутгартом» получаются непростыми. Из 5 последних свиданий леверкузенцы разжились двумя победами при одном поражении и двух мировых.
«Штутгарт»
Эта команда ходит в середняках Бундеслиги. 10 место с 25 очками — неплохая диспозиция для спокойного существования в классе сильнейших.
«Штутгарт» в минувшем туре дома одолел «Майнц» (2:0). Впрочем, до стабильности швабам еще очень и очень далеко. Часто они теряют очки на ровном месте.
У «Штутгарта» не самая надежная оборона (29 мячей), зато атакует команда довольно прилично (35 голов). Что ж, для возможного подъема в еврокубки нужно срочно улучшать показатели.
В этом матче гостям не поможет ведущий хавбек Гонсало Кастро. Он, как и защитник Борна Соса, находится в клубном лазарете.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.94, на ничью за 4.04, а на «Штутгарт» — за 3.73
Хозяева пытаются вклиниться в борьбу за самые высокие места, так что явно будут пытаться взять три очка.
«Штутгарт» имеет на чемпионат свои задачи, к тому же неплохо атакует.
Обе команды борются за высокие места, стало быть, отсиживаться в обороне не будут. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72