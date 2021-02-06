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    «Байер» со швабами активизируются после перерыва?

    «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставка (к. 1.72) на чемпионат Германии по футболу 6 февраля 2021 года

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    «Байер» — «Штутгарт»: прогноз и ставка
    Мусса Диаби
    «Байер» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Февраля 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Байер»

    В минувшем туре Бундеслиги «Байер» на выезде минимально уступили «РБ Лейпциг». То поражение болезненно ударило по самолюбию команды.

    Сейчас «Байер» занимает 5 место с 32 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 32 мяча.

    «Фармацевты» неплохо обороняются. В 19 матчах команда пропустила 19 мячей, и средний показатель подсчитать нетяжело.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    У «Байера» матчи со «Штутгартом» получаются непростыми. Из 5 последних свиданий леверкузенцы разжились двумя победами при одном поражении и двух мировых.

    «Штутгарт»

    Эта команда ходит в середняках Бундеслиги. 10 место с 25 очками — неплохая диспозиция для спокойного существования в классе сильнейших.

    «Штутгарт» в минувшем туре дома одолел «Майнц» (2:0). Впрочем, до стабильности швабам еще очень и очень далеко. Часто они теряют очки на ровном месте.

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  • 02/02/2021

    • У «Штутгарта» не самая надежная оборона (29 мячей), зато атакует команда довольно прилично (35 голов). Что ж, для возможного подъема в еврокубки нужно срочно улучшать показатели.

    В этом матче гостям не поможет ведущий хавбек Гонсало Кастро. Он, как и защитник Борна Соса, находится в клубном лазарете.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.94, на ничью за 4.04, а на «Штутгарт» — за 3.73

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    Хозяева пытаются вклиниться в борьбу за самые высокие места, так что явно будут пытаться взять три очка.

    «Штутгарт» имеет на чемпионат свои задачи, к тому же неплохо атакует.

    Обе команды борются за высокие места, стало быть, отсиживаться в обороне не будут. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72

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