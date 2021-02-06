«Байер» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В минувшем туре Бундеслиги «Байер» на выезде минимально уступили «РБ Лейпциг». То поражение болезненно ударило по самолюбию команды.

Сейчас «Байер» занимает 5 место с 32 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 32 мяча.

«Фармацевты» неплохо обороняются. В 19 матчах команда пропустила 19 мячей, и средний показатель подсчитать нетяжело.

Календарь и таблица Бундеслиги

У «Байера» матчи со «Штутгартом» получаются непростыми. Из 5 последних свиданий леверкузенцы разжились двумя победами при одном поражении и двух мировых.

«Штутгарт»

Эта команда ходит в середняках Бундеслиги. 10 место с 25 очками — неплохая диспозиция для спокойного существования в классе сильнейших.

«Штутгарт» в минувшем туре дома одолел «Майнц» (2:0). Впрочем, до стабильности швабам еще очень и очень далеко. Часто они теряют очки на ровном месте.

У «Штутгарта» не самая надежная оборона (29 мячей), зато атакует команда довольно прилично (35 голов). Что ж, для возможного подъема в еврокубки нужно срочно улучшать показатели.

В этом матче гостям не поможет ведущий хавбек Гонсало Кастро. Он, как и защитник Борна Соса, находится в клубном лазарете.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.94, на ничью за 4.04, а на «Штутгарт» — за 3.73

Хозяева пытаются вклиниться в борьбу за самые высокие места, так что явно будут пытаться взять три очка.

«Штутгарт» имеет на чемпионат свои задачи, к тому же неплохо атакует.

Обе команды борются за высокие места, стало быть, отсиживаться в обороне не будут. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72