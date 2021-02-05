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    «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставка (к. 1.92) на матч чемпионата Италии по футболу 5 февраля 2021 года

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    «Фиорентина» — «Интер»: прогноз и ставка
    Лаутаро Мартинес
    В пятницу, 5 февраля, «Фиорентина» на своем поле примет «Интер» в рамках 21-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Артемио Франки», начнется в 22:45 по московскому времени. «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Февраля 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • 2
  • 1.60
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 22 очка.

    Команда Чезаре Пранделли одержала пять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

    В этом году «фиалки» обыграли «Кальяри» (1:0) и «Кротоне» (2:1), разошлись миром с «Болоньей» (0:0) и «Торино» (1:1), а также уступили «Лацио» (1:2) и «Наполи» (0:6).

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    За «Фиорентину» не смогут сыграть дисквалифицированные Гаэтано Кастровилли и Никола Миленкович. Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии и сможет выйти на поле.

    «Интер»

    Миланский «Интер» расположился на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 44 баллами.

    На счету «нерадзурри» 13 побед, пять ничьих и два поражения в 20 сыгранных турах.

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    • С начала января подопечные Антонио Конте выиграли у «Кротоне» (6:2), «Ювентуса» (2:0) и «Беневенто» (4:0), поделили очки с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0), а также проиграли «Сампдории» (1:2).

    13 января «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев как раз «Фиорентину» (2:1 д. в.). Затем он прошел «Милан» (2:1), а в первой игре 1/2 финала уступил «Ювентусу» (1:2).

    Серьезных кадровых проблем у миланской команды сейчас нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Интера» — 1.61, победа «Фиорентины» — 5.80, ничья — 4.10.

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    Нынешний сезон «фиалки» явно не могут записать себе в актив. Их нестабильность привела к тому, что во второй части чемпионата приходится бороться за выживание, ведь от зоны вылета они оторвались всего на семь баллов.

    «Нерадзурри» выглядят значительно лучше и мощнее. Если они одержат победу, то выйдут в лидеры первенства, по крайней мере, на один день. Наш прогноз и ставка — «победа "Интера" с форой -1» за 1.92.

    Поскольку «Фиорентина» зачастую неуверенно играет в обороне в матчах с грандами, также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.75.

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