Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Интера»

Александр Кокорин
globallookpress.com
Россиянин включен в заявку на игру, которая состоится 5 февраля.
Ранее главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил, что футболист будет набирать форму три недели.
О переходе Кокорина в итальянскую команду из московского «Спартака» стало известно 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.
📝 | CONVOCATI
I convocati viola per #FiorentinaInter— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 4, 2021
Powered by @TiresTomket #Fiorentina 💜 #ForzaViola pic.twitter.com/ILdLzQ0b7S