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    Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Интера»

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может принять участие в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Россиянин включен в заявку на игру, которая состоится 5 февраля.

    Ранее главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил, что футболист будет набирать форму три недели.

    О переходе Кокорина в итальянскую команду из московского «Спартака» стало известно 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года.

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