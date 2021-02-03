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    «Ливерпуль» не потеряет очки на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, АПЛ, 3 февраля 2021 года

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    «Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз и ставка
    «Ливерпуль»
    В рамках матча 22-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится на своем поле с «Брайтоном» . Матч пройдет 3 февраля на «Энфилде», начало — в 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2021 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    Новый год «Ливерпуль» начал гостевым поражением от «Саутгемптона» (0:1) в АПЛ, после чего в Кубке Англии разгромил «Астон Виллу» (4:1).

    После этого «Ливерпуль» на «Энфилде» не сумел дожать «МЮ» (0:0) в матче АПЛ, а затем дома же проиграл «Бернли» (0:1).

    Затем мерсисайдцы снова встречались с «МЮ», проиграв на «Олд Траффорд» со счетом 2:3 и вылетев из Кубка Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    В последних матчах«Ливерпуль» со счетом 3:1 победил в гостях сначала «Тоттенхэм», а потом «Вест Хэм».

    После 21 тура «Ливерпуль» с 40 очками идет на 3-м месте, на 4 очка отсавая от « МанСити». Разница мячей 43-24, 15 голов забил Мохамед Салах, еще 7 — Садио Мане, 6 у Фирмино.

    «Брайтон»

    «Чайки» начали новый гол с домашней ничьей с «Вулверхэмптоном» (3:3) в АПЛ, после чего в Кубке Англии лишь по пенальти сумели одолеть на выезде «Ньюпорт» (1:1, 4:3 по пенальти).

    Выезд в гости к «Манчестер Сити» завершился поражением со счетом 0:1, а вот гостевой матч с «Лидсом» подопечные Грэма Поттера выиграли — 1:0.

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    • Затем «Брайтон» дома одолел «Блэкпул» (2:1) в Кубке Англии, а в матче АПЛ на своем поле разошелся миром с «Фулхэмом» (0:0).

    В последнем матче «чайки» дома победили «Тоттенхэм» (1:0) и с 21 очком идут на 17-м месте. Разница мячей 23-29, 7 голов забил Нил Мопе.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Брайтона» — 7.80.

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    В первом круге «Брайтон» дома спасся в компенсированное время — 1:1. В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл оба матча: 2:1 дома и 3:1 в гостях.

    «Ливерпуль» выиграл 8 из 9 последних матчей с «Брайтоном». Прогнозируем, что команда хозяев победит.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.89 и ТБ 2,5 за 1.64.

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