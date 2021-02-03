«Лидс» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 22:30 мск. «Лидс» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» после 20-ти сыгранных матчей занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место.

Команда Марсель Бьелсы крайне неудачно начала 2021 год. В первых числах января «Лидс» потерпел два болезненных поражения — сначала от «Тоттенхэма», а потом от скромного «Кроули Таун» в Кубке Англии. В обоих случаях — со счетом 0:3.

Кроме того, в середине января «Лидс» проиграл дома «Брайтону», так и не сумев вскрыть оборону сопернику.

Календарь и таблица АПЛ

Но, как это уже было несколько раз в текущем сезоне, «Лидс» успел прийти в себя. В прошлом туре подопечные Бьелсы выиграли на выезде у «Лестера» (3:1), а перед этим одержали гостевую победу над «Ньюкаслом».

В девяти домашних матчах в рамках АПЛ «Лидс» одержал лишь три победы.

«Эвертон»

Не самым лучшим получился январь и для «Эвертона», которого недавние неудачи отбросили в таблице на восьмое место. Отставание от четвертой строчки составляет уже шесть очков. Единственное, что может утешать, у «ирисок» еще есть несколько матчей в запасе.

В минувшую субботу «Эвертон» неожиданно уступил на своем поле «Ньюкаслу», который перед этим не мог выиграть в девяти матчах кряду.

Кроме того, в начале месяца команда Карло Анчелотти уступила на «Гудисон Парк» «Вест Хэму».

Но были и позитивные моменты. Например, гостевая победа над «Вулверхэмптоном» и ничья с «Лестером», а также выход в следующий раунд Кубка Англии.

«Эвертон» в текущем сезоне потерпел всего лишь два гостевых поражения.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Эвертона» — за 2.80.

На самом деле, фаворит здесь — «Эвертон». «Лидс» действительно способен удивлять, но этой команде также свойственна нестабильность. После яркого матча с «Лестером» команда Бьелсы может запросто провалить следующую игру.

Ставка — победа «Эвертона» за 2.80. Анчелотти выиграет у Бьелсы тактическое противостояние.

И также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 1,5 за 2.17.