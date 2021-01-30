В субботу, 30 января, «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 20:30 по московскому времени. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 30 очков.

«Канониры» одержали девять побед, трижды сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 20 турах.

В шести последних матчах АПЛ команда Микеля Артеты одержала пять побед, оступившись только во встрече с «Кристал Пэлас». Накануне лондонцы обыграли «Саутгемптон» (3:1).

А вот в Кубке Англии «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (0:1) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.

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После травм у «канониров» восстанавливаются Пьер-Эмерик Обамеянг, Дани Себальос, Пабло Мари, Эмил Смит-Роу и Киран Тирни.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 набранными очками.

На счету «красных дьяволов» 12 побед, четыре ничьи и четыре поражения в 20 сыгранных турах.

Накануне подопечные Уле Гуннара Сульшера сенсационно проиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:2), прервав свою беспроигрышную серию в лиге, которая тянулась с 1 ноября 2020 года.

Зато, в отличие от ближайшего соперника, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одолев «Ливерпуль» (3:2).

Среди травмированных у манкунианцев значатся Фил Джонс, Маркос Рохо, Факундо Пеллистри и Брэндон Уильямс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.55, победа «Арсенала» — 2.90, ничья — 3.30.

Предугадать победителя довольно сложно, но еще сложнее понять, насколько результативным будет поединок.

Очевидно, что «красные дьяволы», окрыленные недавним лидерством, хотят победить, но после неудачи во встрече с «Шеффилд Юнайтед», как нам кажется, изберут более осторожную тактику, что скажется на зрелищности.

Полагаем, что «Арсенал» не забьет больше одного гола, но и вряд ли пропустит больше, учитывая неплохую игру в обороне. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 2.00.

Еще один вариант — «тотал первого тайма меньше 1» за 2.04. Главное, чтобы Давид Де Хеа перестал допускать глупые ошибки, ведь в таком случае «Манчестер Юнайтед» не избежать позора.