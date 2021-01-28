«Навалькарнеро»
«Навалькарнеро» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, поочередно обыграв «Бадахос» (1:0), «Лас-Пальмас» (1:0) и «Эйбар» (3:1).
Команда Луиса Айльона выступает в пятой группе Сегунды дивизиона B, в которой занимает третье место после десяти сыгранных туров.
Примечательно, что в Сегунде B «Навалькарнеро» не побеждал с 1 ноября прошлого года, когда одолел вторую команду «Хетафе» (1:0), игравшую в меньшинстве.
В своем последнем матче «Навалькарнеро» потерпел поражение от «Лас-Росас» (1:3).
«Гранада»
«Гранада» в текущем розыгрыше Кубка Испании прошла «Сан-Хуан» (2:0), «Культураль Леонесу» (2:1 д.в.) и «Малагу» (2:1).
В турнирной таблице испанской Примеры «насриды» расположились на седьмой строчке с 28 очками, набранными в 20 турах.
В этом году подопечные Диего Мартинеса успели дома обыграть «Осасуну» (2:0), а также разойтись миром с «Вильярреалом» (2:2). А вот «Эйбару» (0:2), «Барселоне» (0:4) и «Осасуне» (1:3) в гостях они проиграли.
После травмы у «Гранады» восстанавливается только полузащитник Максим Гоналон.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Гранады» — 1.53, победа «Навалькарнеро» — 7.70, ничья — 3.70.
«Насриды» держатся в верхней части турнирной таблицы Примеры, но не стоит переоценивать их возможности.
Последние результаты говорят нам о том, что подопечные Диего Мартинеса начали быстро уставать в этом плотном графике матчей.
Но даже несмотря на это, будет справедливо считать их фаворитами встречи с «Навалькарнеро», который даже в своей Сегунде B не побеждает в течение семи игр. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Гранады" с форой -1» за 1.87.
Еще один вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.82. При этом наиболее вероятным счетом назовем 2:0 в пользу «Гранады».