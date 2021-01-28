В четверг, 28 января, «Навалькарнеро» на своем поле примет «Гранаду» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль Мариано Гонсалес», начнется в 21:00 по московскому времени. «Навалькарнеро» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Навалькарнеро»

«Навалькарнеро» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, поочередно обыграв «Бадахос» (1:0), «Лас-Пальмас» (1:0) и «Эйбар» (3:1).

Команда Луиса Айльона выступает в пятой группе Сегунды дивизиона B, в которой занимает третье место после десяти сыгранных туров.

Примечательно, что в Сегунде B «Навалькарнеро» не побеждал с 1 ноября прошлого года, когда одолел вторую команду «Хетафе» (1:0), игравшую в меньшинстве.

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В своем последнем матче «Навалькарнеро» потерпел поражение от «Лас-Росас» (1:3).

«Гранада»

«Гранада» в текущем розыгрыше Кубка Испании прошла «Сан-Хуан» (2:0), «Культураль Леонесу» (2:1 д.в.) и «Малагу» (2:1).

В турнирной таблице испанской Примеры «насриды» расположились на седьмой строчке с 28 очками, набранными в 20 турах.

В этом году подопечные Диего Мартинеса успели дома обыграть «Осасуну» (2:0), а также разойтись миром с «Вильярреалом» (2:2). А вот «Эйбару» (0:2), «Барселоне» (0:4) и «Осасуне» (1:3) в гостях они проиграли.

После травмы у «Гранады» восстанавливается только полузащитник Максим Гоналон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Гранады» — 1.53, победа «Навалькарнеро» — 7.70, ничья — 3.70.

«Насриды» держатся в верхней части турнирной таблицы Примеры, но не стоит переоценивать их возможности.

Последние результаты говорят нам о том, что подопечные Диего Мартинеса начали быстро уставать в этом плотном графике матчей.

Но даже несмотря на это, будет справедливо считать их фаворитами встречи с «Навалькарнеро», который даже в своей Сегунде B не побеждает в течение семи игр. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Гранады" с форой -1» за 1.87.

Еще один вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.82. При этом наиболее вероятным счетом назовем 2:0 в пользу «Гранады».